Сборная Питера по импровизации

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, которое подарит вам море смеха и положительных эмоций! Резиденты Stand-Up Школы Игоря Меерсона (IgorMeerson.ru) готовы удивить вас чистой импровизацией, где каждый момент непредсказуем и уникален.
На этом спектакле не будет сценария, заранее прописанных шуток или персонажей. Все задания артисты возьмут непосредственно у вас, дорогие зрители! Это значит, что вы становитесь самыми главными участниками шоу. Ваши идеи и реакции будут вдохновлять комиков на создание уникальных сценок, которые больше никогда не повторятся.
Не упустите шанс стать частью этого удивительного комедийного приключения! Подробности о дате и времени проведения, а также покупке билетов можно найти на сайте Игоря Меерсона.