Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сборная Питера по импровизации
Киноафиша Сборная Питера по импровизации

Сборная Питера по импровизации

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное комедийное шоу от Резидентов Stand-Up Школы Игоря Меерсона

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, которое подарит вам море смеха и положительных эмоций! Резиденты Stand-Up Школы Игоря Меерсона (IgorMeerson.ru) готовы удивить вас чистой импровизацией, где каждый момент непредсказуем и уникален.

Что вас ждет на шоу?

На этом спектакле не будет сценария, заранее прописанных шуток или персонажей. Все задания артисты возьмут непосредственно у вас, дорогие зрители! Это значит, что вы становитесь самыми главными участниками шоу. Ваши идеи и реакции будут вдохновлять комиков на создание уникальных сценок, которые больше никогда не повторятся.

Почему стоит посетить это мероприятие?

  • Уникальный опыт: Каждое шоу — это независимое представление, полное неожиданных поворотов.
  • Взаимодействие со зрителями: Вы сможете стать частью комедийного процесса и увидеть, как ваши идеи оживают на сцене.
  • Мастера импровизации: Артисты, участвующие в шоу, — настоящие профессионалы, которые умеют находить юмор в любой ситуации.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного комедийного приключения! Подробности о дате и времени проведения, а также покупке билетов можно найти на сайте Игоря Меерсона.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Рок-Хиты на Органе при Свечах
6+
Классическая музыка Рок
Рок-Хиты на Органе при Свечах
18 октября в 17:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Star Wars. Музыкальное шоу в Планетарии
0+
Неоклассика
Star Wars. Музыкальное шоу в Планетарии
2 ноября в 22:30 Планетарий 1
от 2000 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
30 августа в 19:30 Руки вверх!
от 790 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше