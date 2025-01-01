Мечтаете испытать удачу в казино? Верите в выигрышные стратегии или просто хотите провести время с друзьями в необычной обстановке? Тогда вам необходимо посетить первый в России иммерсивный квест по тематике азартных игр «Обыграй казино»!
На протяжении двух с половиной часов вы сможете сразиться с профессиональным крупье в самых популярных играх казино. Перед началом игры ведущий выдаст вам определенное количество фишек. Сможете ли вы сохранить свою стартовую сумму, проходя через все станции квеста?
Квест носит исключительно развлекательный и познавательный характер. Все игры проводятся на специальные игровые фан-фишки, что сделает ваше времяпрепровождение безопасным и увлекательным.
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