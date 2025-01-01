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Сборная квест-игра «Обыграй казино»
Киноафиша Сборная квест-игра «Обыграй казино»

Сборная квест-игра «Обыграй казино»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погрузитесь в мир азарта: иммерсивный квест «Обыграй казино» в Санкт-Петербурге

Мечтаете испытать удачу в казино? Верите в выигрышные стратегии или просто хотите провести время с друзьями в необычной обстановке? Тогда вам необходимо посетить первый в России иммерсивный квест по тематике азартных игр «Обыграй казино»!

Что вас ждет?

На протяжении двух с половиной часов вы сможете сразиться с профессиональным крупье в самых популярных играх казино. Перед началом игры ведущий выдаст вам определенное количество фишек. Сможете ли вы сохранить свою стартовую сумму, проходя через все станции квеста?

Особенности квеста

Квест носит исключительно развлекательный и познавательный характер. Все игры проводятся на специальные игровые фан-фишки, что сделает ваше времяпрепровождение безопасным и увлекательным.

Информация для участников

  • Время начала: 19:00
  • Продолжительность: 2 часа 30 минут
  • Количество участников: от 1 до 50 человек

Не упустите возможность окунуться в мир азартных игр в уникальном формате!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 8000 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 8000 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
20:00 от 8000 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Casino Museum Санкт-Петербург, Невский просп., 22, 3 этаж
19:00 от 1500 ₽ 20:00 от 8000 ₽

Фотографии

Сборная квест-игра «Обыграй казино» Сборная квест-игра «Обыграй казино»

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