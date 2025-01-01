Меню
Сбежавший ангел
Спектакль Сбежавший ангел

Спектакль Сбежавший ангел

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль о Марке Шагале в Новом Манеже

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который погружает зрителей в мир Марка Шагала. Это постановка, исследующая взаимное влияние искусства и истории на протяжении XX века. Каждая сцена спектакля задает вопросы о том, как культура может изменить наше восприятие настоящего.

Художник как хранитель памяти

Марк Шагал — не просто великий художник, но и хранитель исторической памяти, культуры и религии своего народа. Его картины не только очаровывают, но и напоминают о важности сохранения наследия. Как говорит один из участников спектакля: «Если нет исторической памяти, то нет и будущего». Эта мысль пронизывает всю постановку.

Поэзия и идиш в действии

Особое внимание уделяется поэзии: актер, исполняющий главную роль, будет говорить стихами самого Шагала. Также в спектакле будет использован идиш — родной язык художника, что придаст уникальную атмосферу и особую вибрацию. Звуки этого языка не просто дополнят действие, но и настроят зрителя на новое восприятие.

Не упустите шанс увидеть это величественное представление, которое объединяет живопись, графику и поэзию в одном зрелище. Откройте для себя новый взгляд на творчество Шагала и его влияние на современное искусство.

Расписание

20 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
20:00

