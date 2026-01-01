Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Saypink!
Билеты от 0₽
Киноафиша Saypink!

Saypink!

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Saypink! с концертом «Апатия тур»

Saypink! представляет уникальный концертный проект «Апатия тур». Это событие, полное новых песен и живых эмоций, станет настоящим праздником для всех поклонников группы.

Что ожидать на концерте

В программе выступления — не только новые композиции, но и лучшие хиты, которые вы наверняка знаете наизусть. Каждое выступление будет насыщено энергией и атмосферой, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Почему стоит посетить

Концерт — это возможность не только насладиться музыкой, но и разделить свои чувства с единомышленниками. Saypink! всегда дарит своим поклонникам незабываемые впечатления. Настоящий праздник для чувств и души ждет вас на «Апатия тур»!

Купить билет на концерт Saypink!

Помощь с билетами
Апрель
26 апреля воскресенье
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
В других городах
Март
Апрель
14 марта суббота
19:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 2100 ₽
17 марта вторник
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 2100 ₽
18 марта среда
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2100 ₽
26 марта четверг
19:00
Гастробар «Библиотека» Омск, просп. Карла Маркса, 18, корп. 2
от 2100 ₽
28 марта суббота
19:00
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
от 2100 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 2100 ₽
24 апреля пятница
20:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»

В ближайшие дни

Органный концерт. Киномузыка при свечах
6+
Классическая музыка
Органный концерт. Киномузыка при свечах
21 марта в 15:00 Музей Пушкина
от 1699 ₽
Патрисия Каас. Трибьют
18+
Поп Кавер
Патрисия Каас. Трибьют
26 июня в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 500 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
20 марта в 18:00 Музей Пушкина
от 1099 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше