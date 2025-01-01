Меню
Saypink!
Киноафиша Saypink!

Saypink!

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Скучал? SayPink! врываются в тур!

Группе SayPink! есть что рассказать о своем новом туре. В этом сезоне они обещают не только мощные выступления, но и взрыв эмоций. Громкая музыка, глубокие тексты и яркий визуальный ряд сделают каждое шоу незабываемым.

Неповторимый стиль исполнения

Свой стиль SayPink! описывают как «громкий, грязный и без цензуры». Они не боятся экспериментировать с жанрами и смело смешивают элементы панк-рока, пост-панк и электроники. «Мы хотим, чтобы наши зрители чувствовали себя частью этого безумия», — утверждают участники группы.

Ожидайте неожидаемое

Каждый концерт — это не просто музыкальное представление, а полноценный спектакль. Шумные, яркие, порой провокационные, они заставляют публику включаться в действие, а не только наблюдать.

Не упустите возможность

Это уникальный шанс увидеть SayPink! вживую, почувствовать их энергетику и стать частью чего-то грандиозного. Билеты на концерты уже в продаже, но будьте внимательны — зрители, которые опоздают, рискуют упустить волнующие моменты.

Не пропустите. Присоединяйтесь к SayPink! и готовьтесь к яркому приключению, которое оставит вас без слов!

В других городах

Ростов-на-Дону, 1 ноября
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00 от 1100 ₽

Фотографии

Saypink!

