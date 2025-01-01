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Билеты
Sax Show Михаила Леванова
Билеты от 700₽
Киноафиша Sax Show Михаила Леванова

Sax Show Михаила Леванова

16+
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Sax Show Михаила Леванова: Tribute to Ray Charles в клубе Ритм-блюз

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие – Sax Show Михаила Леванова Tribute to Ray Charles. Это уникальная возможность вновь окунуться в магию творчества великого Рэя Чарльза и насладиться его легендарными хитами.

Музыка, которая вдохновляет

В программе концерта вы сможете заново пережить красоту таких шедевров, как «Georgia on my mind», ощутить энергию «Hit the road Jack» и насладиться иронией «Hallelujah, I just love him so». Эти песни, наполненные глубокими эмоциями, перенесут вас в атмосферу Америки 50-х годов.

Талантливые исполнители

На сцене выступят настоящие маги своего дела:

  • Юрий Новгородский – гитара, вокал
  • Михаил Леванов – саксофон
  • Николай Добкин – «Hammond» орган
  • Дмитрий Сланский – барабаны
  • Наташа Леванова – вокал
  • Игорь Беспалов – вокал

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Погрузитесь в мир джаза и ритм-энд-блюза, и позвольте себе насладиться атмосферой, созданной талантливыми исполнителями. Ждем вас на Sax Show!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 700 ₽
28 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 700 ₽

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