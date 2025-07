Sax Show Михаила Леванова: Tribute to Ray Charles в клубе Ритм-блюз

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие – Sax Show Михаила Леванова Tribute to Ray Charles. Это уникальная возможность вновь окунуться в магию творчества великого Рэя Чарльза и насладиться его легендарными хитами.

Музыка, которая вдохновляет

В программе концерта вы сможете заново пережить красоту таких шедевров, как «Georgia on my mind», ощутить энергию «Hit the road Jack» и насладиться иронией «Hallelujah, I just love him so». Эти песни, наполненные глубокими эмоциями, перенесут вас в атмосферу Америки 50-х годов.

Талантливые исполнители

На сцене выступят настоящие маги своего дела:

Юрий Новгородский – гитара, вокал

– гитара, вокал Михаил Леванов – саксофон

– саксофон Николай Добкин – «Hammond» орган

– «Hammond» орган Дмитрий Сланский – барабаны

– барабаны Наташа Леванова – вокал

– вокал Игорь Беспалов – вокал

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Погрузитесь в мир джаза и ритм-энд-блюза, и позвольте себе насладиться атмосферой, созданной талантливыми исполнителями. Ждем вас на Sax Show!