Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие – Sax Show Михаила Леванова Tribute to Ray Charles. Это уникальная возможность вновь окунуться в магию творчества великого Рэя Чарльза и насладиться его легендарными хитами.
В программе концерта вы сможете заново пережить красоту таких шедевров, как «Georgia on my mind», ощутить энергию «Hit the road Jack» и насладиться иронией «Hallelujah, I just love him so». Эти песни, наполненные глубокими эмоциями, перенесут вас в атмосферу Америки 50-х годов.
На сцене выступят настоящие маги своего дела:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Погрузитесь в мир джаза и ритм-энд-блюза, и позвольте себе насладиться атмосферой, созданной талантливыми исполнителями. Ждем вас на Sax Show!