Save и Evil Not Alone на корабле

Музыкальный фейерверк на теплоходе: SAVE и EVIL NOT ALONE

Подготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! На борту теплохода в Москве состоится уникальное событие, где встретятся два мощных коллектива: SAVE и EVIL NOT ALONE. Эти группы готовы устроить настоящее музыкальное сражение, объединив в своем выступлении элементы альтернатива, металла и рэп-кора.

Когда и где?

Дата: уточняйте в афише.

Место: теплоход, который отправится в плавание по Москве-реке. Не упустите шанс насладиться живой музыкой на фоне красивых пейзажей столицы!

Что вас ждёт?

Концерт обещает быть динамичным и энергичным. Обе группы известны своим мощным звучанием и харизматичными выступлениями. Вы сможете окунуться в атмосферу настоящего музыкального праздника, где не будет ни тормозов, ни берегов!

Забронируйте место!

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее позаботиться о билетах. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Ждем вас на борту теплохода для незабываемого музыкального вечера с SAVE и EVIL NOT ALONE!