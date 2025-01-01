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Save и Evil Not Alone на корабле
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Киноафиша Save и Evil Not Alone на корабле

Save и Evil Not Alone на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Музыкальный фейерверк на теплоходе: SAVE и EVIL NOT ALONE

Подготовьтесь к незабываемому музыкальному вечеру! На борту теплохода в Москве состоится уникальное событие, где встретятся два мощных коллектива: SAVE и EVIL NOT ALONE. Эти группы готовы устроить настоящее музыкальное сражение, объединив в своем выступлении элементы альтернатива, металла и рэп-кора.

Когда и где?

Дата: уточняйте в афише.

Место: теплоход, который отправится в плавание по Москве-реке. Не упустите шанс насладиться живой музыкой на фоне красивых пейзажей столицы!

Что вас ждёт?

Концерт обещает быть динамичным и энергичным. Обе группы известны своим мощным звучанием и харизматичными выступлениями. Вы сможете окунуться в атмосферу настоящего музыкального праздника, где не будет ни тормозов, ни берегов!

Забронируйте место!

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем заранее позаботиться о билетах. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Ждем вас на борту теплохода для незабываемого музыкального вечера с SAVE и EVIL NOT ALONE!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
12:00

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