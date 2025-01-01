Save. 25 лет группе

Юбилейный концерт группы Save в «16 Тонн»

Московская метал-кор группа Save впервые выступит на сцене «16 Тонн» с большим концертом, который состоится в формате двух отделений. В первом отделении вас ожидают все хиты прошлых лет, а во втором — свежая программа и презентация нового мини-альбома.

История группы

Группа Save появилась в Подмосковье, но быстро вышла за пределы локальной сцены. Они стали одними из первых в российском метал-коре, решив записать англоязычную пластинку. Их тяжёлые и эмоциональные треки звучали на разогреве у таких легенд, как Fear Factory, Trivium и Kittie. В 2010 году группа была удостоена награды M.A.M.A. как «Группа года».

Что ожидать на концерте?

На этом юбилейном концерте вы сможете услышать сразу два лица группы. В первой части выступления прозвучат проверенные временем песни, такие как «Стояли звери» и «Отравленный поцелуй», под которые выросло целое поколение слушателей.

Во второй части концерт станет настоящей премьерой: новая глава их творчества — мини-альбом, записанный с прицелом на международную аудиторию. Однако, как всегда, он сохранит ту эмоциональную прямоту, за которую группу всегда ценили.

Почему стоит посетить?

Это редкий случай, когда юбилей — не просто повод оглянуться назад, а возможность услышать, куда дальше идёт одна из самых настойчивых и честных метал-кор команд страны. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!