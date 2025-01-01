Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Save. 25 лет группе
Билеты от 1000₽
Киноафиша Save. 25 лет группе

Save. 25 лет группе

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы Save в «16 Тонн»

Московская метал-кор группа Save впервые выступит на сцене «16 Тонн» с большим концертом, который состоится в формате двух отделений. В первом отделении вас ожидают все хиты прошлых лет, а во втором — свежая программа и презентация нового мини-альбома.

История группы

Группа Save появилась в Подмосковье, но быстро вышла за пределы локальной сцены. Они стали одними из первых в российском метал-коре, решив записать англоязычную пластинку. Их тяжёлые и эмоциональные треки звучали на разогреве у таких легенд, как Fear Factory, Trivium и Kittie. В 2010 году группа была удостоена награды M.A.M.A. как «Группа года».

Что ожидать на концерте?

На этом юбилейном концерте вы сможете услышать сразу два лица группы. В первой части выступления прозвучат проверенные временем песни, такие как «Стояли звери» и «Отравленный поцелуй», под которые выросло целое поколение слушателей.

Во второй части концерт станет настоящей премьерой: новая глава их творчества — мини-альбом, записанный с прицелом на международную аудиторию. Однако, как всегда, он сохранит ту эмоциональную прямоту, за которую группу всегда ценили.

Почему стоит посетить?

Это редкий случай, когда юбилей — не просто повод оглянуться назад, а возможность услышать, куда дальше идёт одна из самых настойчивых и честных метал-кор команд страны. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Бах и Вивальди: два гения, два мира
6+
Классическая музыка
Бах и Вивальди: два гения, два мира
9 ноября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
13 февраля в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
18 октября в 19:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше