Саундтреки

Шоу «Soundtrecks» от проекта «Muse»

В Красноярске в кинозале «Афонтовский» пройдет незабываемое шоу от проекта «Muse». В программе — живое исполнение саундтреков к культовым фильмам: «Гарри Поттер», «Агент 007» и «Титаник», всё это в сказочной атмосфере, освященной свечами.

Организаторы шоу уделили внимание каждой детали, создавая атмосферу, в которой хочется влюбляться. Вас ждет не просто концерт, а поистине эмоциональное и запоминающееся событие, которое понравится как поклонникам киномузыки, так и любителям романтических вечеров.

Что ожидать от «Soundtrecks»?

Шоу «Soundtrecks» — это не просто собрание известных мелодий. Это возвращение того самого оркестра при свечах, который уже сумел покорить сердца многих зрителей. В этот раз звучание любимых саундтреков оживет в сиянии тысяч свечей.

Ключевые преимущества программы:

виртуозный оркестр;

неповторимая эстетика и свет;

атмосфера, способствующая влюбленности.

На нашем шоу каждый момент будет настоящей магией «Muse». Это вечер, когда девушки сияют, мужчины восхищают, а музыка говорит на языке чувств.

Не упустите возможность!

Новое шоу «Soundtrecks» от «Muse» станет квинтэссенцией музыкального искусства, освещенного светом и эстетикой. Каждый концерт заканчивается бурными овациями, и не стоит упускать шанс стать частью этого события. Билеты уже в продаже — не пропустите!