Саундтреки: Вспомнить всё

Музыка света. Пробуждение в усадьбе Кусково

Воскресным днём музыкальный проект «Музыка Света. Пробуждение» приглашает вас в одно из самых живописных и атмосферных мест Москвы — старинную усадьбу Кусково. Здесь история оживает в каждой детали архитектуры и паркового ансамбля!

Приготовьтесь окунуться в магию кино и снова испытать захватывающие эмоции, слушая мелодии, от которых сердце начинает биться чаще. В программе представлены ярчайшие музыкальные шедевры из культовых фильмов, таких как Интерстеллар, Игра Престолов, Аватар, Храброе сердце, Пираты Карибского моря, Титаник и многих других.

Знаменитые композиторы

Эти шедевры подарили миру признанные гении саундтрека: Ханс Циммер, Джеймс Хорнер, Томас Ньюман, Рамин Джавади и другие великие композиторы. Их произведения давно стали неотъемлемой частью истории кино.

Исполнители

Вики Ли (фортепиано) — автор и руководитель проекта «Музыка Света. Пробуждение», лауреат международных конкурсов.

Андрей Баскин (скрипка) — лауреат международных конкурсов, солист Московской областной Филармонии.

Александр Шинкаренко (скрипка) — лауреат международных конкурсов.

Михаил Аленин (виолончель) — лауреат международных конкурсов, педагог, аранжировщик.

Айман Кучма (клавиши) — лауреат международных конкурсов, педагог, солист, концертмейстер.

Продолжительность

Концерт длится 1 час 20 минут и проходит в одном отделении.