Саундтреки: Вспомнить всё

Воскресным днём музыкальный проект «Музыка Света. Пробуждение» приглашает вас в одно из самых живописных и атмосферных мест Москвы — старинную усадьбу Кусково. Здесь история оживает в каждой детали архитектуры и паркового ансамбля!
Приготовьтесь окунуться в магию кино и снова испытать захватывающие эмоции, слушая мелодии, от которых сердце начинает биться чаще. В программе представлены ярчайшие музыкальные шедевры из культовых фильмов, таких как Интерстеллар, Игра Престолов, Аватар, Храброе сердце, Пираты Карибского моря, Титаник и многих других.
Эти шедевры подарили миру признанные гении саундтрека: Ханс Циммер, Джеймс Хорнер, Томас Ньюман, Рамин Джавади и другие великие композиторы. Их произведения давно стали неотъемлемой частью истории кино.
Концерт длится 1 час 20 минут и проходит в одном отделении.