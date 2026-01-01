Оповещения от Киноафиши
Саундтреки турецких сериалов
6+
О концерте

Саундтреки турецких сериалов. Концерт при свечах

Оркестр Backstage Group приглашает на концерт «Саундтреки турецких сериалов при 5000 свечах». В этот вечер вы сможете насладиться самыми пронзительными мелодиями из популярных турецких сериалов. В программе ожидаются композиции из известных хитов, таких как «Чёрная любовь», «Постучись в мою дверь», «Великолепный век», «Клюквенный щербет», «Зимородок» и многих других.

Мягкий свет 5000 свечей создаст особенную, магическую атмосферу, которая сделает этот вечер поистине незабываемым. Музыка, ставшая символом любви, страсти и драмы, перенесет вас в яркий мир турецких историй.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события. Данное мероприятие идеально подойдет как верным поклонникам турецких сериалов, так и тем, кто просто любит качественную музыку и живое исполнение.

В других городах
Март
Апрель
20 марта пятница
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 2200 ₽
17 апреля пятница
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Пятничный стендап
18+
Юмор
Пятничный стендап
20 марта в 18:00 Стендап-клуб «Хэдлайнер»
от 1100 ₽
Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое
6+
Классическая музыка Эстрада
Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое
27 марта в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 1800 ₽
Юлия Коган
18+
Поп Рок
Юлия Коган
10 апреля в 19:00 Leps Bar
от 1000 ₽
