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Киноафиша Саундтреки Турецких сериалов при свечах

Саундтреки Турецких сериалов при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера программы «Саундтреки Турецких сериалов при 1001 свече» в Омске

6 ноября в Концертном зале РЦСО солисты оркестра Backstage Group представят уникальную программу «Саундтреки Турецких сериалов при 1001 свече». Это событие обещает стать настоящим погружением в мир романтики и драмы, где музыка станет главным проводником в любимые истории.

Атмосфера волшебства

Посетители концерта смогут насладиться завораживающими мелодиями из популярных турецких сериалов, исполненными при мягком свете свечей. Каждая композиция создаст неповторимую атмосферу, позволяя зрителям ощутить все оттенки эмоций и переживаний, заложенных в литературных произведениях.

Что в программе?

В программе концерта прозвучат знаменитые саундтреки из сериалов:

  • «Чёрная любовь»
  • «Постучусь в мою дверь»
  • «Великолепный век»
  • «Клюквенный щербет»
  • «Зимородок»
  • и многие другие любимые композиции.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот волшебный вечер! Погрузитесь в мир турецкой мелодрамы и насладитесь уникальной атмосферой, которую создаст талантливый оркестр Backstage Group. Билеты уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 15 октября
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
19:00 от 1700 ₽
Омск, 20 ноября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 1750 ₽
Екатеринбург, 9 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1700 ₽

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