Саундтреки Турецких сериалов при свечах

6 ноября в Концертном зале РЦСО солисты оркестра Backstage Group представят уникальную программу «Саундтреки Турецких сериалов при 1001 свече». Это событие обещает стать настоящим погружением в мир романтики и драмы, где музыка станет главным проводником в любимые истории.
Посетители концерта смогут насладиться завораживающими мелодиями из популярных турецких сериалов, исполненными при мягком свете свечей. Каждая композиция создаст неповторимую атмосферу, позволяя зрителям ощутить все оттенки эмоций и переживаний, заложенных в литературных произведениях.
В программе концерта прозвучат знаменитые саундтреки из сериалов:
Не пропустите этот волшебный вечер! Погрузитесь в мир турецкой мелодрамы и насладитесь уникальной атмосферой, которую создаст талантливый оркестр Backstage Group. Билеты уже в продаже!