Саундтреки Турецких сериалов при свечах

Премьера программы «Саундтреки Турецких сериалов при 1001 свече» в Омске

6 ноября в Концертном зале РЦСО солисты оркестра Backstage Group представят уникальную программу «Саундтреки Турецких сериалов при 1001 свече». Это событие обещает стать настоящим погружением в мир романтики и драмы, где музыка станет главным проводником в любимые истории.

Атмосфера волшебства

Посетители концерта смогут насладиться завораживающими мелодиями из популярных турецких сериалов, исполненными при мягком свете свечей. Каждая композиция создаст неповторимую атмосферу, позволяя зрителям ощутить все оттенки эмоций и переживаний, заложенных в литературных произведениях.

Что в программе?

В программе концерта прозвучат знаменитые саундтреки из сериалов:

«Чёрная любовь»

«Постучусь в мою дверь»

«Великолепный век»

«Клюквенный щербет»

«Зимородок»

и многие другие любимые композиции.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот волшебный вечер! Погрузитесь в мир турецкой мелодрамы и насладитесь уникальной атмосферой, которую создаст талантливый оркестр Backstage Group. Билеты уже в продаже!