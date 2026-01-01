Оповещения от Киноафиши
Саундтреки советских кинофильмов
Саундтреки советских кинофильмов

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер музыки из любимых советских фильмов

В предновогодний вечер мы приглашаем вас в уютный зал, где оркестр исполнит самые любимые мелодии из кинофильмов советских лет. Не упустите возможность провести время в компании музыки, которая сопровождает нас с детства!

Программа вечера

В программе концерта прозвучат хиты из знаковых кинофильмов, таких как:

  • Ирония судьбы
  • Чародеи
  • Карнавальная ночь
  • Кавказская пленница
  • Иван Васильевич меняет профессию
  • Бременские музыканты
  • Карнавал
  • Обыкновенное чудо
  • О бедном гусаре замолвите слово
  • Бриллиантовая рука
  • Формула любви
  • и многие другие

Что вас ждёт

Каждая композиция — это целая история, которая мгновенно вызывает в памяти яркие моменты из любимых фильмов. Настроение праздника, уюта и тепла гарантировано. Этот концерт — идеальный повод собрать семью или встретиться с друзьями.

Детали мероприятия

  • Когда: 26 декабря, 19:00
  • Продолжительность: 1 час 20 минут

Всего 80 минут яркой и насыщенной музыки, после которой останутся только отличные эмоции. Подарите себе и своим близким волшебный музыкальный вечер, где знакомые ноты перенесут вас в самые радостные моменты любимых кинолент! Начните праздники с прекрасной музыки!

Купить билет на концерт Саундтреки советских кинофильмов

В других городах
Июнь
2 июня вторник
19:00
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
от 1500 ₽

