Саундтреки советских кинофильмов

Вечер музыки из любимых советских фильмов

В предновогодний вечер мы приглашаем вас в уютный зал, где оркестр исполнит самые любимые мелодии из кинофильмов советских лет. Не упустите возможность провести время в компании музыки, которая сопровождает нас с детства!

Программа вечера

В программе концерта прозвучат хиты из знаковых кинофильмов, таких как:

Ирония судьбы

Чародеи

Карнавальная ночь

Кавказская пленница

Иван Васильевич меняет профессию

Бременские музыканты

Карнавал

Обыкновенное чудо

О бедном гусаре замолвите слово

Бриллиантовая рука

Формула любви

и многие другие

Что вас ждёт

Каждая композиция — это целая история, которая мгновенно вызывает в памяти яркие моменты из любимых фильмов. Настроение праздника, уюта и тепла гарантировано. Этот концерт — идеальный повод собрать семью или встретиться с друзьями.

Детали мероприятия

Когда: 26 декабря, 19:00

Продолжительность: 1 час 20 минут

Всего 80 минут яркой и насыщенной музыки, после которой останутся только отличные эмоции. Подарите себе и своим близким волшебный музыкальный вечер, где знакомые ноты перенесут вас в самые радостные моменты любимых кинолент! Начните праздники с прекрасной музыки!