Саундтреки при свечах в оранжерее

Всем любителям кино и музыки мы рады представить уникальное событие — концерт «Саундтреки при свечах», который состоится в живописной Оранжерее Таврического сада. Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вас ожидает совершенно невероятное музыкальное путешествие.
В программе концерта прозвучат известнейшие саундтреки в симфонической аранжировке. Вы сможете насладиться звуками лучших хитов мирового кинематографа:
Легендарная музыка к этим культовым лентам в симфоническом исполнении обретет захватывающее масштабное звучание.
На сцене выступит ансамбль Петро Арт, в составе которого:
Приглашаем также солистку — певицу Янину Прокопенко, чей вокал добавит особую атмосферу к этому вечеру.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.
Обратите внимание, что программа может быть изменена и дополнена.
Не упустите возможность окунуться в мир музыкального волшебства и ярких кинообразов!