Саундтреки при свечах в оранжерее

Концерт музыки из кино при свечах в Оранжерее Таврического сада

Всем любителям кино и музыки мы рады представить уникальное событие — концерт «Саундтреки при свечах», который состоится в живописной Оранжерее Таврического сада. Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вас ожидает совершенно невероятное музыкальное путешествие.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат известнейшие саундтреки в симфонической аранжировке. Вы сможете насладиться звуками лучших хитов мирового кинематографа:

«Игра престолов»

«Миссия невыполнима»

«Пираты Карибского моря»

«Гарри Поттер»

«Властелин колец»

«Пятый элемент»

«Храброе сердце»

«Pearl Harbor»

«Король лев»

«Розовая пантера»

Легендарная музыка к этим культовым лентам в симфоническом исполнении обретет захватывающее масштабное звучание.

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, в составе которого:

Скрипки

Альт

Виолончель

Контрабас

Приглашаем также солистку — певицу Янину Прокопенко, чей вокал добавит особую атмосферу к этому вечеру.

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Обратите внимание, что программа может быть изменена и дополнена.

Не упустите возможность окунуться в мир музыкального волшебства и ярких кинообразов!