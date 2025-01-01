Меню
Саундтреки при свечах в оранжерее
Концерт музыки из кино при свечах в Оранжерее Таврического сада

Всем любителям кино и музыки мы рады представить уникальное событие — концерт «Саундтреки при свечах», который состоится в живописной Оранжерее Таврического сада. Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вас ожидает совершенно невероятное музыкальное путешествие.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат известнейшие саундтреки в симфонической аранжировке. Вы сможете насладиться звуками лучших хитов мирового кинематографа:

  • «Игра престолов»
  • «Миссия невыполнима»
  • «Пираты Карибского моря»
  • «Гарри Поттер»
  • «Властелин колец»
  • «Пятый элемент»
  • «Храброе сердце»
  • «Pearl Harbor»
  • «Король лев»
  • «Розовая пантера»

Легендарная музыка к этим культовым лентам в симфоническом исполнении обретет захватывающее масштабное звучание.

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, в составе которого:

  • Скрипки
  • Альт
  • Виолончель
  • Контрабас

Приглашаем также солистку — певицу Янину Прокопенко, чей вокал добавит особую атмосферу к этому вечеру.

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Обратите внимание, что программа может быть изменена и дополнена.

Не упустите возможность окунуться в мир музыкального волшебства и ярких кинообразов!

