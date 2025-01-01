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Саундтреки при свечах в оранжерее. Гарри Поттер, Игра Престолов и др.
Киноафиша Саундтреки при свечах в оранжерее. Гарри Поттер, Игра Престолов и др.

Саундтреки при свечах в оранжерее. Гарри Поттер, Игра Престолов и др.

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт под сенью тропиков в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который пройдет в уникальной атмосфере Оранжереи Таврического сада. Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вас ожидает вечер, наполненный музыкой, которая переносит в мир ярких образов и невероятных историй.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат известнейшие саундтреки в симфонической аранжировке. Вы услышите хиты мирового кинематографа, такие как:

  • «Игра престолов»
  • «Миссия невыполнима»
  • «Пираты Карибского моря»
  • «Гарри Поттер»
  • «Властелин колец»
  • «Пятый элемент»
  • «Храброе сердце»
  • «Pearl Harbor»
  • «Король лев»
  • «Розовая пантера»
  • и многие другие.

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, который включает классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. В этом удивительном музыкальном путешествии вас будет сопровождать певица Янина Прокопенко.

Особенности концерта

Саундтреки при свечах в симфоническом исполнении создадут восхитительную атмосферу и запоминающийся вечер. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут.

Рекомендации

Концерт подходит для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной обстановке!

Обратите внимание, что программа может быть изменена и дополнена.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽

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