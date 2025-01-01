Саундтреки при свечах в оранжерее. Гарри Поттер, Игра Престолов и др.

Концерт под сенью тропиков в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который пройдет в уникальной атмосфере Оранжереи Таврического сада. Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вас ожидает вечер, наполненный музыкой, которая переносит в мир ярких образов и невероятных историй.

Программа вечера

В программе концерта прозвучат известнейшие саундтреки в симфонической аранжировке. Вы услышите хиты мирового кинематографа, такие как:

«Игра престолов»

«Миссия невыполнима»

«Пираты Карибского моря»

«Гарри Поттер»

«Властелин колец»

«Пятый элемент»

«Храброе сердце»

«Pearl Harbor»

«Король лев»

«Розовая пантера»

и многие другие.

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, который включает классические смычковые инструменты: скрипки, альт, виолончель и контрабас. В этом удивительном музыкальном путешествии вас будет сопровождать певица Янина Прокопенко.

Особенности концерта

Саундтреки при свечах в симфоническом исполнении создадут восхитительную атмосферу и запоминающийся вечер. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут.

Рекомендации

Концерт подходит для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной обстановке!

Обратите внимание, что программа может быть изменена и дополнена.