Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие

Саундтреки популярных фильмов во дворце Кваренги

Приглашаем вас на романтический вечер при свечах, где вы сможете насладиться известнейшими саундтреками в симфонической аранжировке. В программе прозвучат топовые хиты мирового кинематографа, среди которых — музыка из «Игры престолов», «Миссии невыполнимой» и «Пиратов Карибского моря».

Музыка из любимых фильмов

Погрузитесь в мир ярких образов и невероятных историй с мелодиями из фильмов:

Гарри Поттер

Властелин колец

Пятый элемент (ария Плавалагуны)

Храброе сердце (For the Love of a Princess)

Миссия невыполнима (основная тема)

Пираты Карибского моря (попурри)

Pearl Harbor

Король Лев

Розовая пантера и другие.

Звуки легендарной музыки к культовым лентам в симфоническом исполнении обретут захватывающее масштабное звучание!

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Вокал в этом концерте исполнит Янина Прокопенко.

Атмосфера и место проведения

Концерт пройдет в историческом дворце Кваренги, расположенном в самом сердце Петербурга, недалеко от Казанского собора. Это пространство «Freedom» — самая крупная ивент-площадка России, работающая в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века знаменитым архитектором Джакомо Кваренги, несет в себе богатую историю, что придает атмосфере особый колорит.

Во дворце сохранился зал, декорированный изображениями пеликанов, в котором заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала идеально подходит для проведения музыкальных событий с разнообразными концертными программами.

Не упустите возможность насладиться магией музыки из кинофильмов в уникальной атмосфере!