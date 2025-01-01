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Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие
Киноафиша Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие

Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Саундтреки популярных фильмов во дворце Кваренги

Приглашаем вас на романтический вечер при свечах, где вы сможете насладиться известнейшими саундтреками в симфонической аранжировке. В программе прозвучат топовые хиты мирового кинематографа, среди которых — музыка из «Игры престолов», «Миссии невыполнимой» и «Пиратов Карибского моря».

Музыка из любимых фильмов

Погрузитесь в мир ярких образов и невероятных историй с мелодиями из фильмов:

  • Гарри Поттер
  • Властелин колец
  • Пятый элемент (ария Плавалагуны)
  • Храброе сердце (For the Love of a Princess)
  • Миссия невыполнима (основная тема)
  • Пираты Карибского моря (попурри)
  • Pearl Harbor
  • Король Лев
  • Розовая пантера и другие.

Звуки легендарной музыки к культовым лентам в симфоническом исполнении обретут захватывающее масштабное звучание!

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Вокал в этом концерте исполнит Янина Прокопенко.

Атмосфера и место проведения

Концерт пройдет в историческом дворце Кваренги, расположенном в самом сердце Петербурга, недалеко от Казанского собора. Это пространство «Freedom» — самая крупная ивент-площадка России, работающая в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века знаменитым архитектором Джакомо Кваренги, несет в себе богатую историю, что придает атмосфере особый колорит.

Во дворце сохранился зал, декорированный изображениями пеликанов, в котором заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала идеально подходит для проведения музыкальных событий с разнообразными концертными программами.

Не упустите возможность насладиться магией музыки из кинофильмов в уникальной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
17:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
17:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
17:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
16:00 от 1200 ₽

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