Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие

Приглашаем вас на романтический вечер при свечах, где вы сможете насладиться известнейшими саундтреками в симфонической аранжировке. В программе прозвучат топовые хиты мирового кинематографа, среди которых — музыка из «Игры престолов», «Миссии невыполнимой» и «Пиратов Карибского моря».
Погрузитесь в мир ярких образов и невероятных историй с мелодиями из фильмов:
Звуки легендарной музыки к культовым лентам в симфоническом исполнении обретут захватывающее масштабное звучание!
На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Вокал в этом концерте исполнит Янина Прокопенко.
Концерт пройдет в историческом дворце Кваренги, расположенном в самом сердце Петербурга, недалеко от Казанского собора. Это пространство «Freedom» — самая крупная ивент-площадка России, работающая в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века знаменитым архитектором Джакомо Кваренги, несет в себе богатую историю, что придает атмосфере особый колорит.
Во дворце сохранился зал, декорированный изображениями пеликанов, в котором заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала идеально подходит для проведения музыкальных событий с разнообразными концертными программами.
Не упустите возможность насладиться магией музыки из кинофильмов в уникальной атмосфере!