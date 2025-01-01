Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие

Приглашаем вас на уникальный вечер при свечах в историческом дворце Кваренги, где прозвучат известнейшие саундтреки в симфонической аранжировке. Этот музыкальный вечер подарит вам возможность вновь погрузиться в мир ярких образов и невероятных историй, представленных в культовых фильмах.
На вас ждут топовые хиты мирового кинематографа:
Легендарная музыка к таким культовым лентам, как «Храброе сердце» и «Король лев», в симфоническом исполнении обретет захватывающее масштабное звучание.
На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипки, альт, виолончель и контрабас, а также вокалистка Янина Прокопенко.
Внимание! Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Обратите внимание, что программа может быть изменена и дополнена. Не упустите возможность насладиться симфоническим звучанием любимых мелодий в уютной атмосфере!