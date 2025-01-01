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Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие
Киноафиша Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие

Саундтреки при свечах. Игра престолов, Гарри Поттер и другие

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер при свечах в историческом дворце Кваренги

Приглашаем вас на уникальный вечер при свечах в историческом дворце Кваренги, где прозвучат известнейшие саундтреки в симфонической аранжировке. Этот музыкальный вечер подарит вам возможность вновь погрузиться в мир ярких образов и невероятных историй, представленных в культовых фильмах.

Программа концерта

На вас ждут топовые хиты мирового кинематографа:

  • «Гарри Поттер»
  • «Игра престолов»
  • «Властелин колец»
  • «Пятый элемент» (ария Плавалагуны)
  • «Храброе сердце» (For The Love of a Princess)
  • «Миссия невыполнима» (основная тема)
  • «Пираты Карибского моря» (попурри)
  • «Pearl Harbor»
  • «Король лев»
  • «Розовая пантера»
  • и многие другие.

Легендарная музыка к таким культовым лентам, как «Храброе сердце» и «Король лев», в симфоническом исполнении обретет захватывающее масштабное звучание.

Исполнители

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипки, альт, виолончель и контрабас, а также вокалистка Янина Прокопенко.

Практическая информация

Внимание! Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии.

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Обратите внимание, что программа может быть изменена и дополнена. Не упустите возможность насладиться симфоническим звучанием любимых мелодий в уютной атмосфере!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽

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