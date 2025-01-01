Саундтреки на органе при свечах

Уникальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в Шведской церкви Святой Екатерины, архитектурном памятнике Санкт-Петербурга, построенном в 1865 году. Это место, выполненное в псевдороманском стиле, расположено на углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, и славится своей удивительной акустикой и атмосферой.

Музыкальная программа

В программе вечера — шедевры классической музыки и известные саундтреки, исполненные на органе. Вы сможете услышать:

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Ханс Циммер — Саундтрек из к/ф «Интерстеллар»

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (использована в к/ф «Солярис»)

Рамин Джавади — Музыка из к/ф «Игра престолов»

Иван Мокшин — Сицилиана на русские темы

Нино Рота — Тема Любви из к/ф «Крёстный отец»

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ми минор BWV 533

Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»

Феликс Мендельсон-Бартольди — Свадебный марш из сюиты «Сон в летнюю ночь»

Джон Уильямс — Музыка из к/ф «Гарри Поттер»

Ханс Циммер — Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»

Исполнитель и продолжительность

Концерт исполнит органист Иван Мокшин на электронном органе Johannus. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут.

Рекомендации

Концерт рекомендован для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!