Саундтреки на органе при свечах. В величественном соборе

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, под белоснежным шпилем римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, открывается новая точка органного притяжения. Именно здесь, в ноябре 2025 года, стартует серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа», где лучших органистов наших дней удивит разнообразие программ.

Экскурсия и история храма

Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию. Вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великих зодчих династии Бенуа, расположенное в церковной крипте. Архитектурный шедевр, построенный в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы, находится на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где нашли последнее пристанище многие известные петербуржцы-католики.

В 1877-1879 годах по желанию прихода Бенуа добавили колокольню, что, к сожалению, нарушило гармонию замысла архитектора. В советское время кладбище было разрушено, а церковь закрыта, но в начале XXI века храм был возвращён верующим.

Музыка для сердца

В программу вечера при свечах входят шедевры классики и известные саундтреки, исполненные на органе. Вас ждут хиты мирового кинематографа: «Игра престолов», «Крестный отец», «Пираты Карибского моря», а также музыка из фильмов «Гарри Поттер» и «Интерстеллар». Легендарные мелодии, в том числе и к культовым лентам, обретут масштабное звучание. Саундтреки на органе – это восхитительная музыка для запоминающегося вечера!

Билеты и программа

В продаже есть билеты двух категорий – с экскурсией и без неё. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Программа:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – Токката и фуга ре минор BWV 565

Ханс Циммер (1957*) – Саундтрек из к/ф «Интерстеллар»

Иоганн Себастьян Бах – Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ («Взываю к Тебе, Господи») (из к/ф «Солярис»)

Рамин Джавади – Музыка из к/ф «Игра престолов»

Иван Мокшин – Сицилиана на русские темы

Нино Рота (1911–1979) – Тема Любви из к/ф «Крёстный отец»

Иоганн Себастьян Бах – Прелюдия и фуга ми минор BWV 533

Микаэл Таривердиев (1931–1996) – Снег над Ленинградом из музыки к к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) – Свадебный марш из сюиты «Сон в летнюю ночь»

Джон Уильямс – Музыка из к/ф «Гарри Поттер»

Иоганн Себастьян Бах – Педальное соло

Ханс Циммер – Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»

И многое другое

Исполнитель: Иван Мокшин, орган

Электронный орган: Johannus

Продолжительность: 1 час 10 минут

Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.