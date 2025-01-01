Саундтреки на органе при свечах. В величественном соборе

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, под белоснежным шпилем римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, открывается новая точка органного притяжения. Именно здесь, в ноябре 2025 года, стартует серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа», где лучших органистов наших дней удивит разнообразие программ.
Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию. Вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великих зодчих династии Бенуа, расположенное в церковной крипте. Архитектурный шедевр, построенный в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы, находится на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где нашли последнее пристанище многие известные петербуржцы-католики.
В 1877-1879 годах по желанию прихода Бенуа добавили колокольню, что, к сожалению, нарушило гармонию замысла архитектора. В советское время кладбище было разрушено, а церковь закрыта, но в начале XXI века храм был возвращён верующим.
В программу вечера при свечах входят шедевры классики и известные саундтреки, исполненные на органе. Вас ждут хиты мирового кинематографа: «Игра престолов», «Крестный отец», «Пираты Карибского моря», а также музыка из фильмов «Гарри Поттер» и «Интерстеллар». Легендарные мелодии, в том числе и к культовым лентам, обретут масштабное звучание. Саундтреки на органе – это восхитительная музыка для запоминающегося вечера!
В продаже есть билеты двух категорий – с экскурсией и без неё. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.
Программа:
Исполнитель: Иван Мокшин, орган
Электронный орган: Johannus
Продолжительность: 1 час 10 минут
Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.