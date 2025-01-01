Саундтреки на органе. От Баха до Циммера

Лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин представит программу, посвященную великим саундтрекам из любимых фильмов и шедевров мирового кинематографа.
Зрителей ждет погружение в атмосферу таких лент, как
Гипнотическое звучание органа передает эмоциональную глубину, часто выражающую идеи фильма лучше, чем слова.
Прозвучат произведения как классиков И. С. Баха, Ф. Мендельсона, К. Орфа, так и гениев киномузыки – Э. Морриконе, Дж. Уильямса, М. Таривердиева, Э. Артемьева, Х. Циммера.
Автор проекта – российский органист, признанный «Органистом года» в 2020 году за новаторские концерты. Тимур Халиуллин известен своими оригинальными программами: «Кино-орган», «Орган – это современно», «От барокко до рока» и другими.
Продолжительность мероприятия: два отделения по 45 минут.