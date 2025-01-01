Саундтреки на органе. От Баха до Циммера

Орган и кинематограф: музыка, оживляющая образы

Тимур Халиуллин приглашает в мир кино и органной магии

Лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин представит программу, посвященную великим саундтрекам из любимых фильмов и шедевров мирового кинематографа.

Зрителей ждет погружение в атмосферу таких лент, как

«Солярис»

«Малефисента»

«Игра престолов»

«Звездные войны»

«Интерстеллар»

«Миссия невыполнима»

«Гарри Поттер»

«Ирония судьбы, или С легким паром»

и многих других.

Гипнотическое звучание органа передает эмоциональную глубину, часто выражающую идеи фильма лучше, чем слова.

Шедевры для «короля инструментов»

Прозвучат произведения как классиков И. С. Баха, Ф. Мендельсона, К. Орфа, так и гениев киномузыки – Э. Морриконе, Дж. Уильямса, М. Таривердиева, Э. Артемьева, Х. Циммера.

О Тимуре Халиуллине

Автор проекта – российский органист, признанный «Органистом года» в 2020 году за новаторские концерты. Тимур Халиуллин известен своими оригинальными программами: «Кино-орган», «Орган – это современно», «От барокко до рока» и другими.

Продолжительность мероприятия: два отделения по 45 минут.