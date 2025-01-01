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Саундтреки на органе. Гарри Поттер, Пираты Карибского моря и другие
Киноафиша Саундтреки на органе. Гарри Поттер, Пираты Карибского моря и другие

Саундтреки на органе. Гарри Поттер, Пираты Карибского моря и другие

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, церковь расположена в живописном уголке города, на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место не только знаменито своей историей, но и удивительной акустикой.

Программа вечера

В программе вечера — лучшие произведения для органа, шедевры классики и знаменитые саундтреки в органном звучании. Вы услышите хиты мирового кинематографа, такие как:

  • «Игра престолов»
  • «Крестный отец»
  • «Пираты Карибского моря»

Звучание фильмов «Гарри Поттер» и «Интерстеллар» погрузит вас в мир ярких образов и невероятных историй. Легендарная музыка к культовым лентам, таким как «Ирония судьбы», зазвучит в органном исполнении с захватывающей масштабностью.

Исполнитель и инструмент

Исполнитель концерта — Иван Мокшин, который будет играть на электронном органе Johannus. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут, а программа включает:

  • Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Ханс Циммер — Саундтрек из к/ф «Интерстеллар»
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (использовалась в к/ф «Солярис»)
  • Рамин Джавади — Музыка из к/ф «Игра престолов»
  • Иван Мокшин — Сицилиана на русские темы
  • Нино Рота — Тема Любви из к/ф «Крёстный отец»
  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ми минор BWV 533
  • Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом из музыки к к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»
  • Феликс Мендельсон-Бартольди — Свадебный марш из сюиты «Сон в летнюю ночь»
  • Джон Уильямс — Музыка из к/ф «Гарри Поттер»
  • Ханс Циммер — Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»
  • И многое другое

Рекомендации

Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой и атмосферой Шведской церкви Святой Екатерины!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

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