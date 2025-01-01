Саундтреки на органе. Гарри Поттер, Пираты Карибского моря и другие

Уникальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, церковь расположена в живописном уголке города, на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место не только знаменито своей историей, но и удивительной акустикой.

Программа вечера

В программе вечера — лучшие произведения для органа, шедевры классики и знаменитые саундтреки в органном звучании. Вы услышите хиты мирового кинематографа, такие как:

«Игра престолов»

«Крестный отец»

«Пираты Карибского моря»

Звучание фильмов «Гарри Поттер» и «Интерстеллар» погрузит вас в мир ярких образов и невероятных историй. Легендарная музыка к культовым лентам, таким как «Ирония судьбы», зазвучит в органном исполнении с захватывающей масштабностью.

Исполнитель и инструмент

Исполнитель концерта — Иван Мокшин, который будет играть на электронном органе Johannus. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут, а программа включает:

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Ханс Циммер — Саундтрек из к/ф «Интерстеллар»

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (использовалась в к/ф «Солярис»)

Рамин Джавади — Музыка из к/ф «Игра престолов»

Иван Мокшин — Сицилиана на русские темы

Нино Рота — Тема Любви из к/ф «Крёстный отец»

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ми минор BWV 533

Микаэл Таривердиев — Снег над Ленинградом из музыки к к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»

Феликс Мендельсон-Бартольди — Свадебный марш из сюиты «Сон в летнюю ночь»

Джон Уильямс — Музыка из к/ф «Гарри Поттер»

Ханс Циммер — Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»

И многое другое

Рекомендации

Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой и атмосферой Шведской церкви Святой Екатерины!