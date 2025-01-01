Саундтреки на органе. Гарри Поттер, Пираты Карибского моря и другие

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, церковь расположена в живописном уголке города, на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место не только знаменито своей историей, но и удивительной акустикой.
В программе вечера — лучшие произведения для органа, шедевры классики и знаменитые саундтреки в органном звучании. Вы услышите хиты мирового кинематографа, такие как:
Звучание фильмов «Гарри Поттер» и «Интерстеллар» погрузит вас в мир ярких образов и невероятных историй. Легендарная музыка к культовым лентам, таким как «Ирония судьбы», зазвучит в органном исполнении с захватывающей масштабностью.
Исполнитель концерта — Иван Мокшин, который будет играть на электронном органе Johannus. Продолжительность мероприятия составит 1 час 10 минут, а программа включает:
Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться восхитительной музыкой и атмосферой Шведской церкви Святой Екатерины!