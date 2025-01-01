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«Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция»
Киноафиша «Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция»

«Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Саундтреки. Музыка кино: незабываемый вечер с оркестром «Северная Венеция»

В самый разгар лета, оркестр «Северная Венеция» приглашает вас на яркую программу «Саундтреки. Музыка кино», которая уже успела завоевать сердца петербуржцев и гостей города. Мероприятие пройдет в уютном зале музейно-выставочного центра «Петербургский художник», расположенном рядом с Мариинским театром.

Музыкальное путешествие по кинематографу

В этот вечер зрители смогут насладиться избранными шедеврами как отечественной, так и зарубежной киномузыки. Вы услышите главные мелодии из любимых советских фильмов, таких как:

  • «Иван Васильевич меняет профессию»
  • «Мой ласковый и нежный зверь»
  • «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Кроме того, вы сможете перенестись в легкую парижскую атмосферу под музыку Владимира Косма из фильма «Высокий блондин в черном ботинке» и насладиться звуками солнечной Италии с мелодиями Нино Рота из «Ромео и Джульетта».

Современные шедевры киномузыки

В программе также прозвучат знаменитые композиции современных композиторов кино, таких как:

  • Джон Уильямс из фильмов «Список Шиндлера», «Гарри Поттер» и «Звездные войны»
  • Ханс Циммер из «Пиратов Карибского моря»

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу любимых фильмов и насладиться музыкой, которая стала неотъемлемой частью кинематографа.

Специальные предложения для гостей

Приглашаем вас провести этот незабываемый летний вечер с оркестром «Северная Венеция»! Каждому гостю будет предложен бокал шампанского в подарок.

Исполнители

Оркестр «Северная Венеция»
Художественный руководитель и дирижер: Эдуард Томша
Солист, лауреат международных конкурсов: Филипп Саулин (скрипка)

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Музейно-выставочный центр «Петербургский художник» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 100
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

«Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция» «Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция» «Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция» «Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция» «Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция» «Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция» «Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция»

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