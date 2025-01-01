«Саундтреки. Музыка кино». Оркестр «Северная Венеция»

Саундтреки. Музыка кино: незабываемый вечер с оркестром «Северная Венеция»

В самый разгар лета, оркестр «Северная Венеция» приглашает вас на яркую программу «Саундтреки. Музыка кино», которая уже успела завоевать сердца петербуржцев и гостей города. Мероприятие пройдет в уютном зале музейно-выставочного центра «Петербургский художник», расположенном рядом с Мариинским театром.

Музыкальное путешествие по кинематографу

В этот вечер зрители смогут насладиться избранными шедеврами как отечественной, так и зарубежной киномузыки. Вы услышите главные мелодии из любимых советских фильмов, таких как:

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Мой ласковый и нежный зверь»

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Кроме того, вы сможете перенестись в легкую парижскую атмосферу под музыку Владимира Косма из фильма «Высокий блондин в черном ботинке» и насладиться звуками солнечной Италии с мелодиями Нино Рота из «Ромео и Джульетта».

Современные шедевры киномузыки

В программе также прозвучат знаменитые композиции современных композиторов кино, таких как:

Джон Уильямс из фильмов «Список Шиндлера», «Гарри Поттер» и «Звездные войны»

Ханс Циммер из «Пиратов Карибского моря»

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу любимых фильмов и насладиться музыкой, которая стала неотъемлемой частью кинематографа.

Специальные предложения для гостей

Приглашаем вас провести этот незабываемый летний вечер с оркестром «Северная Венеция»! Каждому гостю будет предложен бокал шампанского в подарок.

Исполнители

Оркестр «Северная Венеция»

Художественный руководитель и дирижер: Эдуард Томша

Солист, лауреат международных конкурсов: Филипп Саулин (скрипка)