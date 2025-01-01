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Саундтреки Марвел
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Саундтреки Марвел

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Саундтреки Marvel: Живая музыка и анимация» в Красноярске

Погрузитесь в захватывающий мир Marvel, где симфонический оркестр вживую и потрясающая анимация на экране оживляют лучшие моменты фильмов! Этот уникальный концерт позволит вам заново пережить эмоциональные эпизоды саги о героях, от легендарных битв с Таносом до трогательных сцен с любимыми персонажами.

Музыка и визуальные эффекты

Яркие визуальные эффекты, синхронизированные с музыкой из таких фильмов, как «Мстители», «Чёрная Пантера» и «Стражи Галактики», перенесут вас в самую гущу событий. Каждая нота, каждый кадр этого концерта напомнят, почему Marvel стал неотъемлемой частью нашей культуры.

Интерактивность и эмоции

Это не просто концерт — это настоящее путешествие в сердце Кинематографической Вселенной Marvel. Присоединяйтесь к нам, чтобы услышать и увидеть историю героев так, как вы ещё не испытывали! Здесь музыка становится суперсилой, а анимация — порталом в мир Marvel.

Продолжительность и формат

Концерт продлится 1 час 30 минут, что сделает ваше погружение в мир Marvel ещё более увлекательным. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 17 октября
Дом кино Красноярск, просп. Мира, 88
19:00 от 1400 ₽

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