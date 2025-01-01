Саундтреки к кинофильмам

Звучит Балтийский симфонический оркестр

Популярные мелодии любимых кинофильмов оживают в неподражаемом исполнении Балтийского симфонического оркестра, открывая тайны бесконечной вселенной мирового кинематографа. Этот концерт — уникальная возможность услышать всем известные композиции из отечественных и зарубежных фильмов в исполнении оркестра, с видеорядом, который придаст особое волшебство каждому произведению.

Часть I: Музыка из отечественного кино и телевидения

Служебный роман — А. Петров Овод — Д. Шостакович Петербургские тайны — А. Петров Карнавальная ночь — А. Лепин Иван Васильевич меняет профессию — А. Зацепин Ирония судьбы — М. Таравердиев Кавказская пленница — А. Зацепин Гостья из будущего — Е. Крылатов Джентльмены удачи — Г. Гладков Берегись автомобиля — А. Петров 17 мгновений весны — М. Таравердиев Мой ласковый и нежный зверь — Е. Дога Свой среди чужих, чужой среди своих — Э. Артемьев

Часть II: Музыка из зарубежных фильмов и сериалов

Гарри Поттер — Дж. Уильямс Игра престолов — Р. Джавади Список Шиндлера — Дж. Уильямс Крестный отец — Н. Рота Запах женщины — К. Гардель Шербургские зонтики — М. Легран Миссия невыполнима — Д. Элфман Игрушка — В. Косма Гладиатор — Х. Циммер Король-лев — Э. Джон Джеймс Бонд — Д. Барри Пираты Карибского моря — Х. Циммер

Дирижер: Валентин Богданов

Этот концерт станет настоящим путешествием по миру кино, погружая зрителей