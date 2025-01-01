Меню
Саундтреки к кинофильмам

Саундтреки к кинофильмам

6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звучит Балтийский симфонический оркестр

Популярные мелодии любимых кинофильмов оживают в неподражаемом исполнении Балтийского симфонического оркестра, открывая тайны бесконечной вселенной мирового кинематографа. Этот концерт — уникальная возможность услышать всем известные композиции из отечественных и зарубежных фильмов в исполнении оркестра, с видеорядом, который придаст особое волшебство каждому произведению.

Часть I: Музыка из отечественного кино и телевидения

  1. Служебный роман — А. Петров
  2. Овод — Д. Шостакович
  3. Петербургские тайны — А. Петров
  4. Карнавальная ночь — А. Лепин
  5. Иван Васильевич меняет профессию — А. Зацепин
  6. Ирония судьбы — М. Таравердиев
  7. Кавказская пленница — А. Зацепин
  8. Гостья из будущего — Е. Крылатов
  9. Джентльмены удачи — Г. Гладков
  10. Берегись автомобиля — А. Петров
  11. 17 мгновений весны — М. Таравердиев
  12. Мой ласковый и нежный зверь — Е. Дога
  13. Свой среди чужих, чужой среди своих — Э. Артемьев

Часть II: Музыка из зарубежных фильмов и сериалов

  1. Гарри Поттер — Дж. Уильямс
  2. Игра престолов — Р. Джавади
  3. Список Шиндлера — Дж. Уильямс
  4. Крестный отец — Н. Рота
  5. Запах женщины — К. Гардель
  6. Шербургские зонтики — М. Легран
  7. Миссия невыполнима — Д. Элфман
  8. Игрушка — В. Косма
  9. Гладиатор — Х. Циммер
  10. Король-лев — Э. Джон
  11. Джеймс Бонд — Д. Барри
  12. Пираты Карибского моря — Х. Циммер

Дирижер: Валентин Богданов

Этот концерт станет настоящим путешествием по миру кино, погружая зрителей

Расписание
