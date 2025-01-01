Саундтреки к кинофильмам

Звучит Балтийский симфонический оркестр
Популярные мелодии любимых кинофильмов оживают в неподражаемом исполнении Балтийского симфонического оркестра, открывая тайны бесконечной вселенной мирового кинематографа. Этот концерт — уникальная возможность услышать всем известные композиции из отечественных и зарубежных фильмов в исполнении оркестра, с видеорядом, который придаст особое волшебство каждому произведению.
Часть I: Музыка из отечественного кино и телевидения
- Служебный роман — А. Петров
- Овод — Д. Шостакович
- Петербургские тайны — А. Петров
- Карнавальная ночь — А. Лепин
- Иван Васильевич меняет профессию — А. Зацепин
- Ирония судьбы — М. Таравердиев
- Кавказская пленница — А. Зацепин
- Гостья из будущего — Е. Крылатов
- Джентльмены удачи — Г. Гладков
- Берегись автомобиля — А. Петров
- 17 мгновений весны — М. Таравердиев
- Мой ласковый и нежный зверь — Е. Дога
- Свой среди чужих, чужой среди своих — Э. Артемьев
Часть II: Музыка из зарубежных фильмов и сериалов
- Гарри Поттер — Дж. Уильямс
- Игра престолов — Р. Джавади
- Список Шиндлера — Дж. Уильямс
- Крестный отец — Н. Рота
- Запах женщины — К. Гардель
- Шербургские зонтики — М. Легран
- Миссия невыполнима — Д. Элфман
- Игрушка — В. Косма
- Гладиатор — Х. Циммер
- Король-лев — Э. Джон
- Джеймс Бонд — Д. Барри
- Пираты Карибского моря — Х. Циммер
Дирижер: Валентин Богданов
Этот концерт станет настоящим путешествием по миру кино, погружая зрителей