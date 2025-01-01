Саундтреки из кино при свечах. Новогодний концерт с экскурсией по дворцу

Меню
6+
Возраст 6+

О концерте

Незабываемый вечер саундтреков в дворце Великого князя Владимира

В самое волшебное время года, в роскошных интерьерах дворца Великого князя Владимира, среди сотен свечей и нарядных елочек, нас ждет незабываемый вечер, посвященный музыкальным шедеврам из легендарных фильмов.

Музыка из любимых фильмов

В программе концерта собраны мелодии из таких всеми любимых картин, как «Ромео и Джульетта», «Завтрак у Тиффани», «Приведение», «Запах женщины», «Шербурские зонтики» и многих других. Вы также услышите новогодние хиты, такие как «Let it snow», «Happy New Year», «Jingle Bells» и другие.

Атмосфера праздника

Легендарные саундтреки прозвучат в исполнении талантливых музыкантов струнного квартета «Four Seasons». Изысканные интерьеры дворца, флер любви и романтики, мерцающие сотни свечей — что еще нужно для создания настоящего праздничного настроения?

Увлекательная экскурсия

Но это еще не все! Для тех, кто приобрел билеты с экскурсией, перед концертом будет проведена увлекательная экскурсия по изысканным залам великолепного дворца. Красота этих интерьеров может сравниться с залами самого Эрмитажа. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает дворцу необыкновенное величие и монументальность. Дом ученых бережно сохраняет интерьер парадных залов и уникальные художественные коллекции.

Важно знать

В продаже доступны билеты двух категорий — билет с экскурсией и без экскурсии. Время начала экскурсии указано в билете, а экскурсионные группы отправляются с интервалом 5-10 минут. Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Не упустите возможность насладиться великолепием музыки и архитектуры!

Фотографии и видео с концерта и экскурсии будут представлены в галерее и описании концерта.

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2300 ₽

Фотографии

