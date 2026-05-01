Саундтреки из кино при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу
Саундтреки из кино при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу

Продолжительность 75 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт саундтреков при свечах в дворце Великого князя Владимира

В роскошных интерьерах дворца Великого князя Владимира вас ждет незабываемый вечер, наполненный музыкальными шедеврами из культовых фильмов. Среди сотен мерцающих свечей, струнный квартет «Four Seasons» исполнит самые знаменитые саундтреки из фильмов, таких как «Ромео и Джульетта», «Завтрак у Тиффани», «Приведение», «Запах женщины» и «Шербурские зонтики». Это программа принесет атмосферу любви и романтики, которая завоевала сердца зрителей по всему миру.

Экскурсия по дворцу

Перед концертом для обладателей билетов с экскурсией будет проведена увлекательная экскурсия по великолепным залам дворца. Красота интерьеров, которые могут соперничать с Эрмитажем, оставит неизгладимые впечатления. Архитектурный декор дарит этому месту необыкновенное величие и монументальность, а уникальные художественные коллекции радуют глаз.

Концерт — это не только музыка, но и вечеринка в окружении искусства. Не упустите возможность насладиться этим вечером, который станет настоящим праздником для любителей классической музыки и истории.

В продаже есть билеты двух категорий: с экскурсиями и без. Время начала экскурсии указано в билете, группы отправляются с интервалом 5-10 минут. Убедитесь, что вы выбрали подходящий вариант для себя!

Исполнители: струнный квартет «Four Seasons».

Май
30 мая суббота
19:00
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
от 2200 ₽

Фотографии

