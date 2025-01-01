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Саундтреки из кино при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу
Киноафиша Саундтреки из кино при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу

Саундтреки из кино при свечах. Концерт с экскурсией по дворцу

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер саундтреков в дворце Великого князя Владимира

В роскошных интерьерах дворца Великого князя Владимира, окруженные сотнями свечей, вы сможете насладиться вечерним концертом, посвященным легендарным саундтрекам из известных фильмов. В программе концерта — музыкальные шедевры из таких любимых лент, как «Ромео и Джульетта», «Завтрак у Тиффани», «Приведение», «Запах женщины», «Шербурские зонтики» и многие другие.

Музыка в исполнении квартета

Легендарные саундтреки прозвучат в исполнении талантливых музыкантов струнного квартета «Four Seasons». Их мастерство и чувствительность к музыке создадут атмосферу любви и романтики, погружая зрителей в мир кино.

Экскурсия по дворцу

Для тех, кто приобретет билеты с экскурсией, мы предложим увлекательное путешествие по великолепным залам дворца. Красота интерьеров может соперничать с залами самого Эрмитажа. Архитектурный декор придает дворцу величие и монументальность, а уникальные художественные коллекции делают его поистине уникальным.

Важная информация

Билеты на мероприятие доступны в двух категориях: с экскурсией и без. Время начала экскурсии указано на билете. Группы будут отправляться с интервалом 5-10 минут.

Детали концерта

Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Фотографии и видео с концерта и экскурсии будут доступны в галерее на нашем сайте.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
19:00 от 2300 ₽

Фотографии

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