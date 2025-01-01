Саундтреки Эйнауди

Классика в особняке: Концерт квартета VIRTUOSI

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальный концерт, в котором прозвучат шедевры неоклассики. В атмосферном зале особняка вы сможете насладиться исполнением виртуозных музыкантов квартета VIRTUOSI.

Музыка Людовико Эйнауди

На концерте будут представлены произведения Людовико Эйнауди — одного из самых популярных современных композиторов. Его музыка известна благодаря чувственным мелодиям и глубоким эмоциональным переживаниям. Эйнауди является автором саундтреков к таким фильмам, как «1+1», «Земля кочевников» и «Отец». Его альбомы занимают лидирующие позиции в жанре неоклассической музыки и исполняются по всему миру.

Информация о концерте

Длительность концерта составит 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала, чтобы насладиться атмосферой особняка. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

Дресс-код и рассадка

Рекомендуемый дресс-код — Cocktail Attire («коктейльный»). Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой:

Категория VIP — 1-й ряд.

Категория A — 2-й и 3-й ряды.

Категория B — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события в одном из самых красивых мест Петербурга!