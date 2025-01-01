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Саундтреки Эйнауди
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Саундтреки Эйнауди

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Классика в особняке: Концерт квартета VIRTUOSI

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас на уникальный концерт, в котором прозвучат шедевры неоклассики. В атмосферном зале особняка вы сможете насладиться исполнением виртуозных музыкантов квартета VIRTUOSI.

Музыка Людовико Эйнауди

На концерте будут представлены произведения Людовико Эйнауди — одного из самых популярных современных композиторов. Его музыка известна благодаря чувственным мелодиям и глубоким эмоциональным переживаниям. Эйнауди является автором саундтреков к таким фильмам, как «1+1», «Земля кочевников» и «Отец». Его альбомы занимают лидирующие позиции в жанре неоклассической музыки и исполняются по всему миру.

Информация о концерте

Длительность концерта составит 75 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала, чтобы насладиться атмосферой особняка. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

Дресс-код и рассадка

Рекомендуемый дресс-код — Cocktail Attire («коктейльный»). Билеты доступны в трех категориях с свободной рассадкой:

  • Категория VIP — 1-й ряд.
  • Категория A — 2-й и 3-й ряды.
  • Категория B — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события в одном из самых красивых мест Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
21:30 от 1900 ₽

Фотографии

Саундтреки Эйнауди Саундтреки Эйнауди Саундтреки Эйнауди Саундтреки Эйнауди Саундтреки Эйнауди Саундтреки Эйнауди Саундтреки Эйнауди

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