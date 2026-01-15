Оповещения от Киноафиши
Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах. Оркестр CAGMO
6+
О концерте

Музыка к фильмам Людовико Эйнауди в Петербурге

В Петербурге, в Дворце Белосельских-Белозерских, пройдет концертная программа оркестра CAGMO. Зрителей ждут удивительные интерпретации саундтреков итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди.

Музыка, покорившая сердца

Людовико Эйнауди — признанный мастер, чьи композиции дополняли такие известные фильмы, как «1+1», «Чёрный лебедь», «Это — Англия» и «Земля кочевников». Его произведения, наполненные глубиной и эмоциями, становятся неотъемлемой частью киноповествования.

Симфонические аранжировки

На концерте прозвучат симфонические аранжировки популярных мелодий Эйнауди, создающие атмосферу любимых кинокартин. Это уникальная возможность насладиться живой музыкой в исполнении струнных инструментов и фортепиано.

Для ценителей музыки

Концерт станет настоящим подарком всем, кто ценит глубокую музыку и эмоциональные саундтреки. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Март
19 марта четверг
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3300 ₽

