Саундтреки Эйнауди. Двойной концерт при свечах. Оркестр CAGMO

Музыка к фильмам Людовико Эйнауди в Петербурге

В Петербурге, в Дворце Белосельских-Белозерских, пройдет концертная программа оркестра CAGMO. Зрителей ждут удивительные интерпретации саундтреков итальянского композитора и пианиста Людовико Эйнауди.

Музыка, покорившая сердца

Людовико Эйнауди — признанный мастер, чьи композиции дополняли такие известные фильмы, как «1+1», «Чёрный лебедь», «Это — Англия» и «Земля кочевников». Его произведения, наполненные глубиной и эмоциями, становятся неотъемлемой частью киноповествования.

Симфонические аранжировки

На концерте прозвучат симфонические аранжировки популярных мелодий Эйнауди, создающие атмосферу любимых кинокартин. Это уникальная возможность насладиться живой музыкой в исполнении струнных инструментов и фортепиано.

Для ценителей музыки

Концерт станет настоящим подарком всем, кто ценит глубокую музыку и эмоциональные саундтреки. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!