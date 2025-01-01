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Саундтреки 2
Киноафиша Саундтреки 2

Саундтреки 2

6+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Многогранная программа, посвящённая музыке к культовым кинофильмам

Исполняет Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга
Дирижер – Игорь Пономаренко

О программе
«Саундтреки-2» продолжает концертную серию, в которой представлена музыка, ставшая неотъемлемой частью кинематографа. Начиная с 1927 года, когда на экраны вышел первый полнометражный музыкальный фильм «Певец джаза», музыка к фильмам приобрела ключевое значение, внося важный вклад в успех картин. В этой насыщенной программе Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Игоря Пономаренко исполнил саундтреки к таким легендарным фильмам, как «Властелин колец», «Джеймс Бонд», «Миссия невыполнима», «Дети капитана Гранта», «Звезда пленительного счастья» и многим другим великим произведениям мирового кинематографа.

Музыка, которая делает кино живым
Саундтреки, составляющие основу программы, отличаются своей выразительностью и мощным воздействием на зрителя, добавляя драматургии и эмоций в самые яркие моменты экрана. Эти композиции, созданные гениальными композиторами, обладают своей собственной жизнью и, звуча в живом исполнении оркестра, раскрываются с новой силой и глубиной. Каждое произведение перенесёт зрителя в особую атмосферу фильмов, ставших частью мировой культуры.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
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