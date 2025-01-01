Саундтреки 1

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О концерте/спектакле

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко

Жизнь современного человека невозможно представить без кинематографа. Кино не только увлекает зрителя, но и оказывает глубокое эмоциональное воздействие, и немалую роль в этом играет музыка. Музыкальные произведения, создаваемые для фильмов, часто выходят за рамки кино и становятся самостоятельными шедеврами, которые находят отклик у широкой аудитории. В этом концерте Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко исполнит самые знаменитые саундтреки, написанные к культовым фильмам.

Программа
Слушатели смогут насладиться музыкой, ставшей неотъемлемой частью мирового кинематографа. В программе — произведения из таких популярных фильмов, как «Гарри Поттер», «Серенада солнечной долины», «Пираты Карибского моря», «Игра престолов», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и многие другие. Эти мелодии, представленные в ярких и красочных аранжировках, позволяют по-новому взглянуть на любимые фильмы и ощутить богатую гамму эмоций, которую они вызывают.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 сентября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 800 ₽

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