Саундтреки 1

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко

Жизнь современного человека невозможно представить без кинематографа. Кино не только увлекает зрителя, но и оказывает глубокое эмоциональное воздействие, и немалую роль в этом играет музыка. Музыкальные произведения, создаваемые для фильмов, часто выходят за рамки кино и становятся самостоятельными шедеврами, которые находят отклик у широкой аудитории. В этом концерте Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Игоря Пономаренко исполнит самые знаменитые саундтреки, написанные к культовым фильмам.

Программа

Слушатели смогут насладиться музыкой, ставшей неотъемлемой частью мирового кинематографа. В программе — произведения из таких популярных фильмов, как «Гарри Поттер», «Серенада солнечной долины», «Пираты Карибского моря», «Игра престолов», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и многие другие. Эти мелодии, представленные в ярких и красочных аранжировках, позволяют по-новому взглянуть на любимые фильмы и ощутить богатую гамму эмоций, которую они вызывают.