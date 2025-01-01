Саундтреки 19 века: эмоции до кинокамер. Концерт-лекция с чаепитием и экскурсией по особняку

Звуковые пейзажи XIX века в особняке Серебрякова

Погрузитесь в удивительный мир музыки прошлого века в уникальной атмосфере особняка Серебрякова! Здесь, за чашкой ароматного чая или кофе, у вас будет возможность совершить увлекательное путешествие по звуковым ландшафтам XIX века. Эти мелодии вызывали эмоции даже до появления кинокамер!

Ваш проводник в музыкальное прошлое

Ведущим вечера станет Лев Шишкин — «путешественник по гармониям», харизматичный мультижанровый музыкант. Он известен петербургской публике своими аранжировками для немого кино и джазовыми импровизациями. Лев раскроет тайны того, как великие композиторы, такие как Шопен, Бетховен, Чайковский и другие, создавали потрясающие музыкальные картины и управляли чувствами слушателей задолго до открытия кинематографа.

Экскурсия по роскошным интерьерам

Перед лекцией вас ждет экскурсия по великолепным интерьерам старинного дома, который сохранил оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко. Уникальная архитектура сделает ваше пребывание здесь незабываемым!

Информация для зрителей

Внимание! В стоимость билета входит концерт, лекция, чаепитие и экскурсия по особняку. Экскурсия пройдет до начала лекции и будет разделена на две группы: в 13:10 и 13:35. Продолжительность экскурсии составит 25 минут, а всего мероприятие займет 1 час 55 минут.

Рекомендуется для зрителей старше 12 лет. Не упустите возможность услышать знакомые шедевры по-новому и ощутить всю мощь музыки, рисующей мир без единого кадра!