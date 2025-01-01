Меню
Саундтрек-шоу. Ведьмак, Пираты Карибского моря, Реквием по мечте
Билеты от 2800₽
Саундтрек-шоу. Ведьмак, Пираты Карибского моря, Реквием по мечте

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Музыка кино: концерт музыки из любимых фильмов

Музыка кино — это особый жанр, который сопровождает зрителей с времён немого кинематографа. С развитием искусства кинематографа, менялась и киномузыка, усиливая своё влияние. Музыка звучит ещё до начала действия, создавая настроение и формируя ожидания от фильма. Практически невозможно представить себе киноленту без музыкального сопровождения, однако мы можем наслаждаться мелодиями из любимых кинофильмов в концертных залах.

Знаменитые музыкальные темы из кинофильмов давно переступили границы экрана, восхищая не только киноманов, но и истинных ценителей музыки. Среди них уверенно выделяется творческая судьба Клинта Мэнселла, автора саундтрека к культовому фильму «Реквием по мечте».

Клинт Мэнселл и его путь к признанию

Британский музыкант Клинт Мэнселл начал свою карьеру как вокалист и инструменталист. Однако его профессиональная судьба изменилась в 1996 году, когда распалась рок-группа, с которой он выступал на протяжении полутора десятилетий. В тот же год он был приглашён к совместной работе над дебютным проектом начинающего режиссёра Даррена Аронофски, фильмом «Пи». Настоящее признание пришло к Мэнселлу с проектом «Реквием по мечте» (2000), для которого он написал более тридцати композиций, сочетая электронные и оркестровые элементы.

Саундтрек к этому фильму получил высокую оценку кинокритиков и стал одной из основ успеха ленты. Главная музыкальная тема «Lux Aeterna» («Вечный свет») была исполнена прославленным струнным ансамблем «Кронос-квартет». Эта композиция нашла широкое применение в различных сферах поп-культуры: она звучит в телепрограммах, на спортивных трансляциях, в компьютерных играх и даже на модных показах, а также стала популярной в трейлерах к кинофильмам.

Концерт, который нельзя пропустить

В рамках предстоящего концерта прозвучат известные произведения, которые напомнят о любимых кинолентах и подарят великолепное настроение. Не упустите возможность окунуться в удивительную атмосферу и зарядиться позитивными эмоциями!

Исполнители: Лауреаты международных конкурсов Камерный оркестр «Belcanto-orchestra
Художественный руководитель: Григорий Римский

В программе: М. Пшибылович, М. Строинский, Р. Джавади, Х. Циммер

Купить билет на концерт Саундтрек-шоу. Ведьмак, Пираты Карибского моря, Реквием по мечте

Ноябрь
28 ноября пятница
20:30
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

