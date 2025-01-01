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Саундтрек-шоу. Титаник, Терминатор, Отель «Гранд Будапешт», Код Да Винчи
Билеты от 1000₽
Киноафиша Саундтрек-шоу. Титаник, Терминатор, Отель «Гранд Будапешт», Код Да Винчи

Саундтрек-шоу. Титаник, Терминатор, Отель «Гранд Будапешт», Код Да Винчи

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт киномузыки: Погружение в мир звукового волшебства

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке — удивительному жанру, который неразрывно связан с миром кино. Музыка в фильмах передаёт эмоции и создает атмосферу, делая каждую сцену незабываемой. Трудно представить себе шедевры кинематографа без её волшебного звучания.

Музыка, которая живёт вне экранов

Когда мы слушаем музыкальные темы из фильмов, они становятся самостоятельными произведениями искусства. Знаменитые мелодии, ставшие легендарными, давно перешагнули границы экранов. Они восхищают не только заядлых киноманов, но и всех истинных ценителей качественной музыки.

Таланты композиторов

Каждая композиция — это результат труда мастеров, вложивших в свои произведения талант и страсть. На концерте вы услышите широко известные сочинения, которые напомнят о великолепных фильмах и подарят вам прекрасное настроение.

Погружение в романтичную атмосферу

Не упустите возможность окунуться в атмосферу романтики и волшебства, зарядиться позитивными эмоциями и насладиться великолепной музыкой. Этот концерт станет настоящим праздником для вашего слуха и души!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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