Саундтрек-шоу. Титаник, Амели, Леон, 1+1
Билеты от 2600₽
Киноафиша Саундтрек-шоу. Титаник, Амели, Леон, 1+1

Саундтрек-шоу. Титаник, Амели, Леон, 1+1

12+
Возраст 12+
Билеты от 2600₽

О концерте/спектакле

Концерт, посвященный киномузыке

Погрузитесь в удивительный мир киномузыки – жанра, который стал неотъемлемой частью кинематографа. Трудно представить шедевры кино без музыки, ведь она обогащает каждую сцену и позволяет глубже ощутить эмоции героев. Без музыкального сопровождения видеоряд теряет свою силу и выразительность.

Ведущие режиссёры давно оценили значение музыки для целостного восприятия своих работ. Они охотно сотрудничают с известными композиторами, которые часто становятся наглядными примером того, как кинопроект может изменить судьбу талантливого автора. Ярким подтверждением этому является история Янна Тьерсена. В 2001 году режиссёр Жан-Пьер Жёне, случайно услышав музыку Тьерсена в машине друга, был настолько впечатлён, что решил пригласить его поработать над саундтреком к фильму "Амели". С этого момента творческая жизнь Янна Тьерсена изменилась – он стал настоящей звездой.

Несколько композиций для "Амели" были написаны специально, однако большая часть музыкального сопровождения использовала уже существующие произведения. Можно сказать, что именно с триумфом "Амели" Тьерсен "проснулся знаменитым". Знаменитые темы, которые когда-то звучали на экране, сегодня перешагнули границы и завоевали сердца не только киноманов, но и истинных ценителей великолепной музыки.

Сегодня на концерте прозвучат широко известные произведения, которые напомнят о великолепных фильмах и подарят вам незабываемые эмоции. Окунитесь в романтичную атмосферу, зарядитесь позитивом и насладитесь всеми гранями киномузыки!

Ноябрь
4 ноября вторник
19:00
Пространство «Музосфера» Москва, Гоголевский б-р, 8
от 2600 ₽

