Саундтрек-шоу: орган-оркестр. От Вивальди до Циммера

Концерт киномузыки в Петрикирхе: Вдохновение из мира кино

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке – удивительному жанру, который стал неотъемлемой частью кинематографа. Музыка в кино передаёт те эмоции и чувства, которые невозможно выразить словами, и делает каждую сцену незабываемой.

Представьте себе шедевры кино без музыкального сопровождения. Насколько обеднённым стал бы результат! Однако, стоит отметить, что музыка кино, представленная в концертном зале, сама по себе является настоящим произведением искусства. Знаменитые мелодии, ставшие легендарными, давно вышли за пределы экранов и продолжают восхищать не только преданных киноманов, но и всех, кто ценит качественную музыку.

Исполнители и программа

На сцене выступят:

Филипп Саулин (скрипка) – лауреат международных конкурсов

Камерный оркестр «Северная Венеция» (художественный руководитель и дирижер – Эдуард Томша)

Ольга Котлярова (орган)

В программе концерта прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

А. Вивальди

В.А. Моцарт

О. Респиги

Э. Морриконе

Дж. Уильямс

Х. Циммер

Создайте атмосферу

Приходите и окунитесь в романтичную атмосферу кино. Этот концерт подарит вам не только великолепные мелодии, но и заряд позитивных эмоций. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая делает фильмы поистине незабываемыми!