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Саундтрек-шоу: орган-оркестр. От Вивальди до Циммера
Киноафиша Саундтрек-шоу: орган-оркестр. От Вивальди до Циммера

Саундтрек-шоу: орган-оркестр. От Вивальди до Циммера

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт киномузыки в Петрикирхе: Вдохновение из мира кино

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке – удивительному жанру, который стал неотъемлемой частью кинематографа. Музыка в кино передаёт те эмоции и чувства, которые невозможно выразить словами, и делает каждую сцену незабываемой.

Представьте себе шедевры кино без музыкального сопровождения. Насколько обеднённым стал бы результат! Однако, стоит отметить, что музыка кино, представленная в концертном зале, сама по себе является настоящим произведением искусства. Знаменитые мелодии, ставшие легендарными, давно вышли за пределы экранов и продолжают восхищать не только преданных киноманов, но и всех, кто ценит качественную музыку.

Исполнители и программа

На сцене выступят:

  • Филипп Саулин (скрипка) – лауреат международных конкурсов
  • Камерный оркестр «Северная Венеция» (художественный руководитель и дирижер – Эдуард Томша)
  • Ольга Котлярова (орган)

В программе концерта прозвучат произведения таких великих композиторов, как:

  • А. Вивальди
  • В.А. Моцарт
  • О. Респиги
  • Э. Морриконе
  • Дж. Уильямс
  • Х. Циммер

Создайте атмосферу

Приходите и окунитесь в романтичную атмосферу кино. Этот концерт подарит вам не только великолепные мелодии, но и заряд позитивных эмоций. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая делает фильмы поистине незабываемыми!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
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