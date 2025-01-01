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Саундтрек-шоу. Интерстеллар, Игра Престолов, Хроники Нарнии, Амели
Билеты от 1000₽
Киноафиша Саундтрек-шоу. Интерстеллар, Игра Престолов, Хроники Нарнии, Амели

Саундтрек-шоу. Интерстеллар, Игра Престолов, Хроники Нарнии, Амели

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка кино в концертном зале: незабываемый вечер

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке – удивительному жанру, который возник благодаря кинематографу. Трудно представить шедевры кино без музыкального сопровождения. Музыка передаёт то, что действительно существует в кадре, создавая глубокие эмоциональные связи с зрителем.

Зачем нужна киномузыка?

Если лишить видеоряд его неотъемлемой музыкальной составляющей, результат окажется значительно обеднённым. Однако, когда вы слышите музыку кино в концертном зале, она становится самодостаточной. Знаменитые и даже легендарные темы, созданные величайшими композиторами, перешагнули границы экрана и завораживают не только киноманов, но и истинных ценителей искусства.

Что вас ждёт на концерте?

На концерте вы услышите широко известные произведения, которые напомнят о великолепных фильмах и подарят вам прекрасное настроение. Каждый аккорд звучит с талантом и страстью, вложенными в эти музыкальные шедевры. Окунитесь в романтичную атмосферу и зарядитесь позитивными эмоциями!

Не упустите возможность!

Этот концерт – отличная возможность насладиться музыкой, которая стала неотъемлемой частью нашего кинематографического опыта. Приходите, чтобы насладиться вечером, полным музыки и магии кино!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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