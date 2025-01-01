Меню
Саундтрек-шоу: Интерстеллар, Гладиатор, Амели, Пираты Карибского Моря
Киноафиша Саундтрек-шоу: Интерстеллар, Гладиатор, Амели, Пираты Карибского Моря

Саундтрек-шоу: Интерстеллар, Гладиатор, Амели, Пираты Карибского Моря

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт киномузыки: шедевры, которые вдохновляют

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый киномузыке — удивительному жанру, ставшему неотъемлемой частью искусства кино. Музыка создаёт атмосферу, формирует ожидания и сопровождает зрителя до финальных титров. Зачастую саундтрек становится визитной карточкой фильма, а темы, написанные выдающимися композиторами, переходят границы экранного времени.

Уникальные музыкальные произведения

На концерте вы услышите знаменитые и порой легендарные композиции, которые восхищают не только киноманов, но и истинных ценителей музыки. Каждый из композиторов вносит в свои шедевры талант и страсть к искусству кино, а представленные произведения напомнят вам о захватывающих и драматических сюжета любимых фильмов.

Исполнители

Вас ждёт выступление:

  • Мультимедийная инсталляция Вальтруд Шмидт
  • Лауреаты международных конкурсов:
  • Ольга Котлярова - орган
  • Анастасия Устьянцева - скрипка
  • Сергей Николин - виолончель
  • Мария Ковалевская - фортепиано

Программа концерта

Вы услышите произведения таких мастеров, как:

  • Ханс Циммер
  • Джон Уильямс
  • Ян Тьерсен

Окунитесь в волнующую атмосферу киномузыки, зарядитесь позитивными эмоциями и насладитесь великолепными мелодиями, которые будут сопровождаться уникальной инсталляцией!

Купить билет на концерт Саундтрек-шоу: Интерстеллар, Гладиатор, Амели, Пираты Карибского Моря

Октябрь
6 октября понедельник
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1000 ₽

