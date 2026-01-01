Оповещения от Киноафиши
Саундтрек-концерт с оркестром
Саундтрек-концерт с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте

Звуки кино: саундтрек-концерт с симфоническим оркестром

Приглашаем вас на уникальный концерт, в рамках которого прозвучат самые популярные саундтреки мирового кинематографа. В живом исполнении большого симфонического оркестра вы сможете услышать шедевры музыки из культовых фильмов.

Музыкальные хиты из любимых фильмов

Концерт порадует зрителей нотами из таких киноэпопей, как «Звёздные войны», «Титаник», «Игра престолов», «Джеймс Бонд», «Пираты Карибского моря» и «Интерстеллар». Зрители смогут насладиться оригинальными мелодиями, которые стали неотъемлемой частью этих фильмов.

Помимо музыки

На большом экране будут показаны лучшие моменты из данных фильмов, что сделает концерт еще более впечатляющим. Дополнят выступление захватывающее световое шоу, которое создаст незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального мероприятия, которое объединит любителей кино и музыки!

В других городах
Март
22 марта воскресенье
18:00
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
от 1500 ₽

