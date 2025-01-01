Саундтрек-концерт на органе при свечах

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас на уникальное музыкальное событие — «Саундтрек-концерт на органе при свечах», которое состоится в пространстве DKRT. Этот концерт подарит вам возможность услышать знакомую музыку из фильмов в новом формате.

О концерте

Орган, наполняющий зал, подобно кинематографу, создает масштабное и всеобъемлющее звучание. Музыка, которая была вам знакома, станет ещё более живой: трогательной, захватывающей и триумфальной. Этот концерт — не про ностальгию, а про то, как история звучит, когда экран исчезает, и остаётся только звук. В мягком свете свечей, без визуальных эффектов, музыка становится главным действием. Позвольте себе по-новому её услышать.

Исполнители

19 июля:

Александра Косицкая (орган) — выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, ведущий концертмейстер кафедры хорового дирижирования. Выступает с такими коллективами, как женский и смешанный хор консерватории, камерный хор «Нижний Новгород» и камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода».

(орган) — выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, ведущий концертмейстер кафедры хорового дирижирования. Выступает с такими коллективами, как женский и смешанный хор консерватории, камерный хор «Нижний Новгород» и камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода». Мария Калинина (скрипка) — также выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, участница струнного квартета «Гран-при» и дуэта «Touch». Активно выступает на различных площадках Нижнего Новгорода и Москвы.

10 августа:

Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова и лауреат международных и всероссийских конкурсов. Участник различных мастер-классов, активно выступает на известных концертных площадках России.

(орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова и лауреат международных и всероссийских конкурсов. Участник различных мастер-классов, активно выступает на известных концертных площадках России. Анастасия Богданова (скрипка) — выпускница консерватории и аспирантуры ННГК им. М. И. Глинки, первая скрипка квартета «Cantando» и артистка камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода». Лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Билеты

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!