Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Саундтрек-концерт на органе при свечах

Саундтрек-концерт на органе при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Саундтрек-концерт на органе при свечах

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас на уникальное музыкальное событие — «Саундтрек-концерт на органе при свечах», которое состоится в пространстве DKRT. Этот концерт подарит вам возможность услышать знакомую музыку из фильмов в новом формате.

О концерте

Орган, наполняющий зал, подобно кинематографу, создает масштабное и всеобъемлющее звучание. Музыка, которая была вам знакома, станет ещё более живой: трогательной, захватывающей и триумфальной. Этот концерт — не про ностальгию, а про то, как история звучит, когда экран исчезает, и остаётся только звук. В мягком свете свечей, без визуальных эффектов, музыка становится главным действием. Позвольте себе по-новому её услышать.

Исполнители

19 июля:

  • Александра Косицкая (орган) — выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, ведущий концертмейстер кафедры хорового дирижирования. Выступает с такими коллективами, как женский и смешанный хор консерватории, камерный хор «Нижний Новгород» и камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода».
  • Мария Калинина (скрипка) — также выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, участница струнного квартета «Гран-при» и дуэта «Touch». Активно выступает на различных площадках Нижнего Новгорода и Москвы.

10 августа:

  • Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова и лауреат международных и всероссийских конкурсов. Участник различных мастер-классов, активно выступает на известных концертных площадках России.
  • Анастасия Богданова (скрипка) — выпускница консерватории и аспирантуры ННГК им. М. И. Глинки, первая скрипка квартета «Cantando» и артистка камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода». Лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Билеты

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 10 августа
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
15:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 4 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
15:00 от 699 ₽

В ближайшие дни

Музыка среди звезд
12+
Классическая музыка
Музыка среди звезд
10 октября в 19:00 Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко
от 1000 ₽
Михаил Шуфутинский
12+
Эстрада Шансон
Михаил Шуфутинский
13 ноября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 2600 ₽
Таежные сны: Gurude
12+
Этно
Таежные сны: Gurude
21 октября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше