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Сауле Юсупова. Сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сауле Юсупова. Сольный концерт

Сауле Юсупова. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап в Coin Event Hall: вечер смеха и веселья

Резидент «Женский стендап на ТНТ» приглашает вас на незабываемый вечер в Coin Event Hall. Это современное заведение, расположенное в самом сердце Москвы на Пятницкой улице, всего в нескольких шагах от метро Добрынинская, славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком.

Лучшие комики страны

Coin Event Hall стал излюбленным местом для выступлений выдающихся комиков, таких как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов. Здесь свои первые сольные StandUp-концерты проводили Ольга Малащенко, Никита Шевчук и Василий Вакуленко. Также в этом зале записывали свои концерты такие популярные комики, как Слава Комисаренко, Идрак и Илья Соболев.

Комфорт и удобство

Зрители стендапа ценят Coin Event Hall не только за атмосферу, но и за быстрое обслуживание, широкий выбор напитков и коктейлей, а также разнообразное меню. Одним из ярких примеров является случай, когда один из зрителей признался, что посетил концерты в этом зале 8 раз за последний месяц!

Информация для зрителей

Сбор гостей начинается в 18:30, а сам концерт стартует в 19:00. Рекомендуем приходить заранее — не позднее чем за 30 минут до начала, чтобы избежать задержек с заказами. Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком, и по одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.

Не упустите возможность насладиться вечерним стендапом в Coin Event Hall — месте, где смех и хорошее настроение гарантированы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
19:00 от 1000 ₽

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