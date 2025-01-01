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Билеты
Сауле Юсупова. Проверочный концерт
Билеты от 1200₽
Киноафиша Сауле Юсупова. Проверочный концерт

Сауле Юсупова. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Новое шоу с Сауле Юсуповой в «Большевик Лофт»

Не пропустите уникальное событие с участием Сауле Юсуповой, резидента популярного шоу «Женский Стендап» на ТНТ! Это выступление пройдет в уютной атмосфере «Большевик Лофт», где зрители смогут насладиться не только юмором, но и великолепной кухней.

Уютная обстановка и вкусная еда

В «Большевик Лофт» вас ждет разнообразное меню, в котором сочетаются европейские и русские блюда с авторской подачей. Это отличная возможность насладиться вкусной едой перед началом шоу.

Подготовьтесь к вечеру

Чтобы избежать задержек с заказом блюд, рекомендуем приходить заранее, за час до начала программы. Это время идеально подойдет для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями.

Важно знать

Возрастное ограничение на мероприятие - 18+. Не забудьте взять с собой паспорт для прохода на мероприятие.

Бесплатная парковка

Для вашего удобства предусмотрена бесплатная парковка. Не упустите шанс провести вечер в компании хорошего юмора и отличной кухни!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
19:00 от 1200 ₽

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