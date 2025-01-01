Сауле Юсупова. Проверочный концерт

Новое шоу с Сауле Юсуповой в «Большевик Лофт»

Не пропустите уникальное событие с участием Сауле Юсуповой, резидента популярного шоу «Женский Стендап» на ТНТ! Это выступление пройдет в уютной атмосфере «Большевик Лофт», где зрители смогут насладиться не только юмором, но и великолепной кухней.

Уютная обстановка и вкусная еда

В «Большевик Лофт» вас ждет разнообразное меню, в котором сочетаются европейские и русские блюда с авторской подачей. Это отличная возможность насладиться вкусной едой перед началом шоу.

Подготовьтесь к вечеру

Чтобы избежать задержек с заказом блюд, рекомендуем приходить заранее, за час до начала программы. Это время идеально подойдет для того, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями.

Важно знать

Возрастное ограничение на мероприятие - 18+. Не забудьте взять с собой паспорт для прохода на мероприятие.

Бесплатная парковка

Для вашего удобства предусмотрена бесплатная парковка. Не упустите шанс провести вечер в компании хорошего юмора и отличной кухни!