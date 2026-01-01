Спектакль Сатья

Сатья — эксперт по семейным отношениям

Сатья — известный специалист в области семейных отношений, автор 17 книг, ведический философ и блогер с более чем 4,5 миллионами подписчиков в социальных сетях и на YouTube. В его статистике: более 400 миллионов просмотров на YouTube, 30 лет брака с одной женщиной, и он на 100% счастлив в этом союзе.

Простое правило счастья в отношениях

Сатья считает: «Для счастья в семье женщине важно понимать своего мужчину и немного любить, а мужчине — сильно любить и не пытаться понять». Но как достичь этого гармонии? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на мероприятии.

Что вас ждет на мероприятии?

Вы узнаете ответы на вопросы, которые стесняются задать многие, и, главное, получите пошаговый план действий, специально для вас. Вот несколько тем, которые будут рассмотрены:

Что хочет женщина?

Почему он не решается на брак?

Стоит ли разводиться или бороться за отношения?

Почему происходят измены?

Как быть женственной и поддерживать мужчину?

Как сохранить независимость, не теряя женственности в отношениях?

Мероприятие для каждого

Если ваши отношения заканчиваются через пару месяцев, вы часто ошибаетесь в выборе партнера и боитесь начать новые отношения — это для вас! Если вы находитесь в отношениях, но не уверены, что ваш партнер — тот самый, и не знаете, как решить проблемы — это для вас! Если ваши отношения в браке на грани развода, и вы устали тянуть все на себе — это для вас!

Простота и доступность информации

Сатья преподнесет материал доступно и понятно, без сложной теории и оторванных от жизни примеров. Прямо и с юмором он ответит на все вопросы, разберет конкретные ситуации и предложит пошаговые решения, которые легко применять в реальной жизни. Можно задать вопросы анонимно, если вам неудобно говорить вслух.

Невероятный заряд позитива

После мероприятия вы уйдете с невероятным зарядом позитива и планом действий, который поможет вам достичь счастья в личной жизни всего за один день!