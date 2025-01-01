Меню
Сатья. Разговоры о главном: любовь, энергия и наши страхи
18+
Возраст 18+

О выставке

Семинар с Сатьей: измените свою жизнь за два часа

Одна лекция — и вы почувствуете перемены внутри. На семинаре популярного специалиста по семейным отношениям Сатьи вы узнаете, как беречь и приумножать свою энергию, преодолевать страхи и строить поддерживающие отношения. Сатья — ведический философ и автор 17 книг, который собрал аудиторию более 4,5 миллионов подписчиков в социальных сетях и на YouTube.

О семинаре

За 2024 год Сатья провел лекции более чем в 70 городах, собрав свыше 30 000 участников. На этом семинаре он обсуждает важные темы: от личных отношений до воспитания детей, денег и даже разводов. Каждая лекция — это возможность понять, как справиться с трудностями, которые возникают в жизни.

Что вас ждет на встрече?

Сатья делится опытом, который помог ему и более миллиону людей построить счастливые отношения. Он не читает нудные конспекты и не использует сложные термины — его подход прост и доступен. В течение двух часов вы получите ценные рекомендации и разберетесь в своих жизненных ситуациях.

Польза от семинара

Уникальный формат лекций предполагает отсутствие сухой начитки и сосредоточение на практическом опыте. Это позволит вам охватить все сферы жизни и понять, как выйти из самых сложных ситуаций. Сатья стремится донести простоту решения даже самых запутанных вопросов — это его девиз!

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
28 декабря воскресенье
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 3000 ₽
5 января понедельник
19:00
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
от 2000 ₽
22 февраля воскресенье
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2000 ₽
27 февраля пятница
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 2000 ₽

