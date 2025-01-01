Семинар с Сатьей: измените свою жизнь за два часа

Одна лекция — и вы почувствуете перемены внутри. На семинаре популярного специалиста по семейным отношениям Сатьи вы узнаете, как беречь и приумножать свою энергию, преодолевать страхи и строить поддерживающие отношения. Сатья — ведический философ и автор 17 книг, который собрал аудиторию более 4,5 миллионов подписчиков в социальных сетях и на YouTube.

О семинаре

За 2024 год Сатья провел лекции более чем в 70 городах, собрав свыше 30 000 участников. На этом семинаре он обсуждает важные темы: от личных отношений до воспитания детей, денег и даже разводов. Каждая лекция — это возможность понять, как справиться с трудностями, которые возникают в жизни.

Что вас ждет на встрече?

Сатья делится опытом, который помог ему и более миллиону людей построить счастливые отношения. Он не читает нудные конспекты и не использует сложные термины — его подход прост и доступен. В течение двух часов вы получите ценные рекомендации и разберетесь в своих жизненных ситуациях.

Польза от семинара

Уникальный формат лекций предполагает отсутствие сухой начитки и сосредоточение на практическом опыте. Это позволит вам охватить все сферы жизни и понять, как выйти из самых сложных ситуаций. Сатья стремится донести простоту решения даже самых запутанных вопросов — это его девиз!