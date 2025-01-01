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Сатья. О любви, семье и многом другом
Билеты от 2000₽
Киноафиша Сатья. О любви, семье и многом другом

Сатья. О любви, семье и многом другом

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Лекции Сатьи: Путь к Счастливым Отношениям

Сатья — известный специалист по семейным отношениям, который уже завоевал сердца многих людей своими лекциями и книгами. Автор 17 книг и ведический философ, он делится своим опытом с более чем 4,5 миллионами подписчиков в социальных сетях и на YouTube. В 2024 году Сатья провел лекции более чем в 70 городах, собрав свыше 30 000 слушателей.

Темы Лекций

На семинарах Сатья обсуждает широкий спектр тем, касающихся личной жизни: от воспитания детей до денег, работы, отношений, брака и даже развода. Каждая деталь важна, и Сатья подходит к каждому вопросу с вниманием.

Формат Лекций

Сатья не будет читать нудные конспекты или заумные лекции. Он делится практическим опытом, который помог ему и тысячам других людей построить счастливые отношения. С более чем 30-летним стажем в семейной жизни, он предлагает доступный и понятный язык общения.

Что Вы Узнаете

На лекции, продолжительностью всего 2 часа, вы сможете получить информацию о различных сферах жизни и научитесь справляться с самыми сложными ситуациями. Сатья стремится сделать сложные вещи простыми — это его девиз!

Не упустите возможность расширить свои горизонты и узнать, как создать гармоничные отношения. Лекции Сатья — это шанс получить уникальные знания и опыт, который может изменить вашу жизнь!

Исполнители
Сатья Дас

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Мультимедийная выставка «Большая Страна»
0+
Инсталляция Интерактивный
Мультимедийная выставка «Большая Страна»
16 августа в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 500 ₽
Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
0+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
23 августа в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1250 ₽
Роспись пряников и экскурсия в музее
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Роспись пряников и экскурсия в музее
13 сентября в 18:45 Музей пряника
от 490 ₽
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