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Сатья. О любви, семье и многом другом
Киноафиша Сатья. О любви, семье и многом другом

Спектакль Сатья. О любви, семье и многом другом

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Семинар о семейных отношениях с Сатья

Приглашаем вас на уникальный семинар «О любви, семье и многом другом» с известным специалистом по семейным отношениям Сатья. Он является автором 17 книг и настоящим мастером в области построения гармоничных отношений. Сатья имеет более 4,5 миллионов подписчиков в социальных сетях и 400+ миллионов просмотров на своем YouTube-канале.

Формат и продолжительность

Семинар пройдет в формате психологического стендапа, что позволяет обсуждать сложные темы легко и доступно. Длительность мероприятия составит 2 часа.

Темы семинара

На семинаре будут затронуты важные аспекты семейной жизни, такие как:

  • Отношения и брак
  • Дети и воспитание
  • Финансовые вопросы
  • Работа и личностный рост
  • Развод и его последствия
  • Взаимоотношения свекровей и невесток, тещ и зятей

Целевая аудитория

Сатья провел лекции более чем в 70 городах, собрав более 30 000 участников в 2024 году. Это отличная возможность для всех, кто хочет разобраться в важных сферах жизни и найти пути выхода из трудных жизненных ситуаций.

Не упустите шанс получить ценные знания и советы от признанного эксперта в области семейных отношений!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 4 августа
Санаторий «Южное взморье» Сочи, Калинина, 1
20:00 от 2500 ₽
Краснодар, 10 августа
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 4000 ₽
Ростов-на-Дону, 10 декабря
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 11 декабря
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
19:00 от 2000 ₽

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