Спектакль Сатья. О любви, семье и многом другом

Семинар о семейных отношениях с Сатья

Приглашаем вас на уникальный семинар «О любви, семье и многом другом» с известным специалистом по семейным отношениям Сатья. Он является автором 17 книг и настоящим мастером в области построения гармоничных отношений. Сатья имеет более 4,5 миллионов подписчиков в социальных сетях и 400+ миллионов просмотров на своем YouTube-канале.

Формат и продолжительность

Семинар пройдет в формате психологического стендапа, что позволяет обсуждать сложные темы легко и доступно. Длительность мероприятия составит 2 часа.

Темы семинара

На семинаре будут затронуты важные аспекты семейной жизни, такие как:

Отношения и брак

Дети и воспитание

Финансовые вопросы

Работа и личностный рост

Развод и его последствия

Взаимоотношения свекровей и невесток, тещ и зятей

Целевая аудитория

Сатья провел лекции более чем в 70 городах, собрав более 30 000 участников в 2024 году. Это отличная возможность для всех, кто хочет разобраться в важных сферах жизни и найти пути выхода из трудных жизненных ситуаций.

Не упустите шанс получить ценные знания и советы от признанного эксперта в области семейных отношений!