Спектакль Сатья. О любви, семье и многом другом

Шоу Сатья Дас о психологии

Сатья — известный специалист по семейным отношениям, ведический философ и автор 17 книг на тему построения гармоничных отношений. Его лекции уже успели посетить более 30 000 человек в 70 городах России в 2024 году, а его аудитория в социальных сетях превышает 4,5 миллиона подписчиков.

Темы лекции

На своих семинарах Сатья затрагивает важнейшие аспекты жизни: личность, воспитание детей, деньги, работу, отношения, брак, развод и измену. Он считает, что жизнь состоит из мелких деталей, каждая из которых имеет значение. Сатья делится своим опытом, который помог ему и более чем миллиону людей наладить личные отношения.

Подход к обучению

Сатья не читает скучные лекции и не использует запутанные термины. Его стиль общения прост и доступен, что делает его семинары понятными и увлекательными. Он делится как собственным опытом (он в счастливом браке более 30 лет), так и отзывами участников своих курсов. Девиз Сатьи: «Просто о самом сложном».

Уникальный формат

Лекции Сатьи — это не просто теоретические рассуждения. За 2 часа вы сможете узнать о всех сферах жизни и получите практические советы о том, как справляться с трудными ситуациями. Уникальный подход Сатьи позволяет слушателям не только понять, но и применить полученные знания на практике.

Не упустите возможность посетить лекцию Сатьи и узнать секреты успешных отношений!