Сатья «Любовь, энергия и наши страхи»
Киноафиша Сатья «Любовь, энергия и наши страхи»

Спектакль Сатья «Любовь, энергия и наши страхи»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сатья: мастер семейных отношений на сцене ДК Ленсовета

Сатья — известный специалист по семейным отношениям, автор 17 книг и ведический философ. Его блоги и лекции привлекли внимание более 4,5 миллионов подписчиков на социальных платформах и YouTube. За 2024 год он успел посетить более 70 городов, проведя семинары для свыше 30 000 слушателей.

Темы семинаров

На своих встречах Сатья обсуждает широкий круг тем: от личностного развития и воспитания детей до финансов и отношений в браке. Он не боится затрагивать сложные вопросы, такие как развод и измена, потому что понимает, что жизнь состоит из деталей, каждая из которых играет свою роль.

Уникальный формат лекций

Сатья не предлагает нудные лекции с заученными текстами или сложными терминами. Вместо этого он делится личным опытом, который помог ему и более чем миллиону людей наладить свои отношения. Благодаря его 30-летнему успешному браку, а также отзывам участников семинаров, информация подается легко и доступно.

Что вас ждет на семинаре?

За два часа вы сможете узнать о различных аспектах жизни и получите полезные рекомендации о том, как справиться с самыми трудными ситуациями. Девиз Сатья — «Просто о самом сложном», и он стремится сделать свои лекции полезными и вдохновляющими для каждого участника.

Не упустите возможность посетить семинар Сатьи и узнать, как наладить ваши отношения и улучшить качество жизни!

Купить билет на спектакль Сатья «Любовь, энергия и наши страхи»

Ноябрь
24 ноября понедельник
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 1800 ₽

