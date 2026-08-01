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Saturday Night: Telliodora
Билеты от 1500₽
Киноафиша Saturday Night: Telliodora

Saturday Night: Telliodora

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Субботний вечер соул и фанк музыки в клубе Алексея Козлова

Вечер субботы обещает быть насыщенным эмоциями и музыкальными открытиями. Под звуки соула, фанка, нео-соула, R&B и джаза зрители смогут насладиться яркими авторскими композициями и известными хитами, представленными в свежих аранжировках.

Фронт-леди спектакля — Telliodora (Александра Черноусова) — заслуженная артистка и автор-исполнитель международного уровня. Она является вокалисткой официального британского трибьют-шоу «The Pink Floyd Show UK» и успешно выступает как в России, так и в Великобритании.

Александра знакома многим по участию в шоу «Песни на ТНТ» и выступлениям на известных площадках Москвы, среди которых «Крокус Сити Холл», «Вегас Сити Холл», «Олимпийский», Ледовый дворец ВТБ и Кремлевский Концертный Зал.

Свой авторский альбом Telliodora записала в одной из лучших студий Лондона с участием культовых британских музыкантов, что подчеркивает высокий уровень её творчества.

На сцене Александру будет сопровождать инструментальный коллектив, точный состав которого будет объявлен позже. Не упустите возможность стать частью этого музыкального вечера!

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Август
22 августа суббота
22:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

Фотографии

Saturday Night: Telliodora

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