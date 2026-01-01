Saturday Night: Telliodora
Saturday Night: Telliodora

12+
О концерте

Концерт Telliodora в Клубе Алексея Козлова

В Клубе Алексея Козлова на улице Маросейка, дом 9/2, выступит певица и автор-исполнитель Telliodora (Александра Черноусова). Она известна своим уникальным тембром и участием в госпел-хоре Москвы, а также выступлениями в британском трибьют-шоу «The Pink Floyd UK».

Telliodora сочетает в своем творчестве джаз, соул и ритм-энд-блюз. Концерт пройдет в клубной атмосфере с высококачественным звуковым и световым оборудованием, что станет настоящим праздником для любителей джаза и смежных жанров.

Вечер субботы в стиле соул

В программе запланированы яркие авторские композиции, неувядающие хиты, а также музыка жанров соул, фанк, нео-соул и R&B. Атмосфера вечера будет погружена в чувственность концертов соул-див XX века.

Творческий путь Telliodora

Фронт-леди события, Telliodora, является автором-исполнителем международного уровня. Она активно выступает как в России, так и в Великобритании. Александра принимала участие в шоу «Песни на ТНТ» и выступала на таких престижных площадках, как «Крокус Сити Холл», «Вегас Сити Холл», «Олимпийский», Ледовый дворец ВТБ и Кремлевский Концертный Зал.

В одной из топ-студий Лондона Telliodora записала авторский альбом с культовыми британскими музыкантами, что подчеркивает уровень ее мастерства и востребованности на музыкальной сцене.

Инструментальное сопровождение

На сцену выйдет Telliodora / Александра Черноусова (вокал) в сопровождении инструментального коллектива, точный состав которого будет указан позже.

Июнь
13 июня суббота
22:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

